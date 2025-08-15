Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США

Американский лидер пригласил президента РФ поехать к месту переговоров на его бронированном лимузине Cadillac One

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после церемонии "фэмили-фото" на летном поле военной базы Элмендорф-Ричардсон пригласил президента РФ Владимира Путина поехать к месту переговоров на его бронированном лимузине Cadillac One по прозвищу The Beast ("Зверь"). Таким образом лидеры начали общение с глазу на глаз еще по дороге к основному месту переговоров.

Обычно Путин в любой точке мира передвигается на своем транспорте. В этот раз тоже все было готово к тому, чтобы российский лидер по прилете на Аляску, направился к месту переговоров на отечественном представительском автомобиле Aurus, на различных модификациях которого Путин передвигается с 2018 года.

Глава российского государства прилетел на Аляску около 22:00 мск 15 августа (местное время - 11:00 15 августа). Путина у самолета встретил лично президент США Дональд Трамп. Но после того, как они оба проследовали по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сделали совместное фото, привычный сценарий был нарушен. Путин сел на пассажирское сидение лимузина слева, хозяин кадиллака Трамп разместился на своем привычном кресле справа.