Встреча Путина и Трампа на Аляске

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Сцена и четыре истребителя F-22 установлены на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) для встречи президента России Владимира Путина.

На взлетно-посадочной полосе развернули красную ковровую дорожку, которая ведет от трапа к сцене с надписью "Аляска-2025". Позади нее стоят четыре истребителя.

Самолет президента США Дональда Трампа уже приземлился и стоит на полосе. Американский лидер еще не покидал свой борт. Ожидается, что вскоре на авиабазе приземлится самолет российского президента.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.