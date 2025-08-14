Первая встреча президентов РФ и США с момента возвращения американского лидера в Белый дом в январе 2025 года пройдет 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2025 года состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет в Соединенных Штатах, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске. Это будет первая встреча лидеров государств с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. В ходе его первого президентского срока (2017-2021) они провели шесть встреч.

ТАСС подготовил материал об этих контактах.

Первая встреча президентов состоялась 7 июля 2017 года в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге. Вместо запланированных 30-45 минут переговоры, в которых также участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, продлились 2 часа 15 минут. Основное внимание их участники уделили войне в Сирии и кризису на Украине, ситуации на Корейском полуострове, вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности. Были достигнуты договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, о создании двустороннего канала связи между представителями РФ и США для продвижения урегулирования на Украине и об упрощении процесса назначения новых послов. Обсуждалась и тема дипломатической собственности России, арестованной в США в декабре 2016 года, но урегулировать эту проблему не удалось. На встрече также поднимался вопрос о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в президентскую кампанию 2016 года в США. На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что президент США принял к сведению его доводы о том, что такого вмешательства не было. Трамп назвал встречу с президентом России "потрясающей".

10 ноября 2017 года на полях саммита АТЭС в городе Дананге (Вьетнам) Путин и Трамп трижды смогли побеседовать "на ногах". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти контакты компенсировали отсутствие полноформатной встречи (она была инициирована, но отменена накануне саммита американской стороной). Президенты выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии. Впоследствии Трамп отметил, что у него состоялась "хорошая встреча с президентом Путиным".

В третий раз лидеры встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов (дольше запланированного) они общались тет-а-тет, затем переговоры продолжились с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран. На итоговой пресс-конференции президенты заявили, что обсуждали проблематику ядерного разоружения, ситуацию на Украине, проблему денуклеаризации Корейского полуострова, выход США из ядерной сделки с Ираном, проект газопровода "Северный поток - 2". Особое внимание было уделено вопросам развития экономических связей двух стран. Ни о каких договоренностях по итогам саммита объявлено не было. По мнению российского президента, переговоры "прошли в откровенной и деловой атмосфере", Трамп охарактеризовал состоявшийся диалог как "глубоко продуктивный".

Следующий полномасштабный саммит должен был состояться 11 ноября 2018 года в Париже, но власти Франции попросили отменить встречу, чтобы она не отвлекла внимание публики и прессы от мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Путин и Трамп провели лишь короткий разговор в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце и договорились встретиться 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе на саммите Группы 20. Однако за два дня американский лидер отменил встречу, объяснив это отказом России освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе (тогда три украинских корабля были задержаны за незаконное пересечение границы РФ). Тем не менее 1 декабря лидеры РФ и США провели на полях саммита "двадцатки" краткий неформальный разговор "на ногах". По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа длилась 10-15 минут, российский президент проинформировал своего коллегу о ситуации в Керченском проливе.

Следующая встреча президентов состоялась 28 июня 2019 года на полях саммита Группы 20 в японской Осаке. Главы государств договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями, затронули ситуацию в Сирии и на Украине, подтвердили приверженность Минским соглашениям. Беседа продлилась 1 час 20 минут и, по оценке Пескова, прошла в позитивном ключе.