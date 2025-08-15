Путин и Трамп обменялись парой реплик перед фотографированием на летном поле

Проходя к автомобилю, который направится к месту переговоров, президенты РФ и США кратко поговорили друг с другом, немного отвлекшись на резкий звук взлета истребителей ВВС США F-22A

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, прежде чем сделать официальную фотографию на летном поле в Анкоридже, обменялись несколькими репликами. Лидеры тепло приветствовали друг друга на красной ковровой дорожке.

Проходя к автомобилю, который направится к месту переговоров, президенты кратко поговорили друг с другом, немного отвлекшись на резкий звук пролета самолетов ВВС США.

Во время церемонии встречи у трапа над головами лидеров пролетели американские малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 - они также сопровождали борт Путина, садившийся в Анкоридже.

Во время церемонии фотографирования журналисты наперебой выкрикивали вопросы лидерам - и прежде всего российскому, впервые за 10 лет прилетевшему в США. Однако репортеров остановила американская служба протокола настойчивым: "Спасибо вам, пресса", предупреждающим, что не стоит ждать ответов на вопросы.