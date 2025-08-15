NBC: приветствие Трампом Путина на Аляске разнится с приемом Зеленского в США

Прием президента России журналисты назвали теплым

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Прием президентом США Дональдом Трампом российского лидера Владимира Путина в штате Аляска резко контрастирует с перепалкой в Белом доме с Владимиром Зеленским в феврале. На это обратил внимание телеканал NBC News.

В своем материале телеканал назвал прием президента РФ теплым.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.

В настоящее время на Аляске проходят переговоры Путина и Трампа в формате "три на три" в закрытом режиме.