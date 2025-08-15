Этот вопрос важен и для обеих стран, и для всего мира, указал источник

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обязательно затронут тему глобальной стратегической безопасности. Об этом заявил источник ТАСС.

"Данная тема важна как для России, так и [для] США, для всего мира. Безусловно, она будет затронута", - отметил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос по повестке встречи лидеров двух стран на Аляске.

Встреча президентов России и США пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.