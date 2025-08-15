Президенты России и США покинули комнату переговоров

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Российско-американские переговоры на высшем уровне в узком формате завершились. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп покинули комнату, в которой беседовали в присутствии руководителей внешнеполитических ведомств и своих помощников.

Президенты общались чуть более трех часов — если отсчитывать время от их первой краткой беседы на красной ковровой дорожке, подсчитал ТАСС. При этом в формате «три на три» до трехчасовой отметки беседе не хватило буквально десяти минут.

Кремль опубликовал кадры представителей делегации РФ во главе с Путиным, выходящих из комнаты для переговоров. Глава российского государства общался в преддверии пресс-конференции со своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым.