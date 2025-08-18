В мессенджере будут ключевые коммуникационные функции сервиса: интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы "Сбор файлов" и другие

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Коммуникационный сервис "Сферум" при поддержке Минпросвещения России завершил интеграцию в национальный мессенджер Мax. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Коммуникационный сервис "Сферум" при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер Мax. Образовательное пространство будет запущено с нового 2025-2026 учебного года", - говорится в сообщении.

Согласно информации министерства, "Сферум" станет доступнее и удобнее для пользователей сферы образования. Изменения реализованы с учетом обратной связи и на основе пожеланий педагогов, родителей и учеников, собранных в течение года. Особый акцент сделан на безопасности - в "Сферуме" в Max можно настроить безопасный режим и установить специальные настройки приватности для создания комфортной среды общения.

"Интеграция "Сферума" в национальный мессенджер Мax - это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В национальном мессенджере будут представлены ключевые коммуникационные функции "Сферума": интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы "Сбор файлов", "Помощник ученика", "Помощник Рособрнадзора" и "Чат-бот программы "Пушкинская карта". Кроме того, у педагогов сохраняется расширенный функционал и свой знак отличия (академическая шапочка).

По данным министерства, "Сферум" в национальном мессенджере будет запускаться поэтапно - с 25 августа образовательное пространство откроется для пользователей первых шести пилотных регионов. Это республики Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирская и Тверская области и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). С 15 сентября "Сферум" в Мax постепенно станет доступен для остальных регионов России. Настроить работу учебного профиля и изучить новые возможности в национальном мессенджере пользователям поможет специальный чат-бот "Сферум".