Путин: административные барьеры для ввода в строй "Северного потока - 2" не снимаются

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия видит, что административные барьеры для ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" еще не преодолены. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Мы видим, что административные барьеры не снимаются, - указал он. - Существуют различные вопросы, связанные с третьим энергетическим пакетом в Европе, которому подчиняется и этот проект, существует ряд деталей. Административные барьеры существуют, они пока не преодолены, не сняты".

Путин сообщил, что знает о дискуссии немецких властей и оператора проекта "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG. "Немецкий регулятор должен принять соответствующее решение, - отметил российский лидер. - Они пока не приняли решение".

Президент также обратил внимание, что увеличение поставок по газопроводу помогло бы существенно снять напряженность на европейском энергетическом рынке, однако административные барьеры пока не дают возможности это сделать.

4 октября Датское энергетическое агентство сообщило о том, что Nord Stream 2 AG выполнил все условия для ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.