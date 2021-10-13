Лечение "оружием". Россия готова помочь миру сократить углеродный след

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Первый день основной программы международного форума "Российская энергетическая неделя" показал, что Россия уже делает реальные шаги по декарбонизации экономики для борьбы с мировым изменением климата и готова к честному и открытому диалогу для недопущения проблем на энергетических рынках без оглядки на политические разногласия. Даже такие, как надуманные обвинения в использовании энергетического "оружия" для стремительного подъема цен на энергоносители.

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Беспрецедентная ценовая волатильность на рынках энергоресурсов последних недель ожидаемо стала одной из сквозных тем первого дня Российской энергетической недели. Несмотря на множество комментариев зарубежных отраслевых экспертов и участников рынка об объективных причинах взлета стоимости газа в Европе до $1 000 за тысячу куб. м а в моменте на прошлой неделе и до $2 000 за тысячу куб. м, России раз за разом приходится "на пальцах" объяснять западным наблюдателям свою незаинтересованность в таких скачках.

Основные "претензии" развенчал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума. Глава государства назвал упреки в использовании энергетики в качестве оружия "политически мотивированной болтовней", а слова о сокращении Россией поставок трубопроводного газа в Европу - попыткой ввести в заблуждение. Напротив, отметил президент, Россия увеличила поставки газа в Европу в этом году на 15%, тогда как около 7 млрд куб. м американского СПГ "уплыли" из Европы в Азию. При этом России, по словам президента, не только "полностью выполняет свои контрактные обязательства", но и всегда идет навстречу партнерам в обсуждении дополнительных объемов. В том числе, в этом году на 10% от контрактных объемов идет превышение поставок газа через Украину. А вот сама Европа, в частности Великобритания, Нидерланды, Норвегия, добычу газа сокращает.

Системные изъяны

Как отметил Владимир Путин, все последнее десятилетие в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Так, стабильные долгосрочные контракты замещались покупками на спотовом рынке. При возросшей доле в энергобалансе Европы возобновляемых источников энергии, снижение выработки на ветряных электростанциях в отсутствие резервов привело к дефициту электроэнергии, который и стал триггером роста цен на газ.

Поддержали слова Путина и участвовавшие в пленарном заседании главы мировых энергетических мейджоров. Как отметил руководитель TotalEnergies Патрик Жан Пуянне, быстрое развитие возобновляемых источников энергии влечет за собой определенные риски, поскольку эти источники могут быть непостоянными, и для поддержания стабильности нужны резервы. По словам главы британской BP Бернарда Луни, энергетика хоть и должна быть чистой, но прежде всего она должна быть надежной.

Не только газ

Как отметил в ходе форума замминистра энергетики Павел Сорокин, нынешний скачок цен на нефть стал следствием системного недоинвестирования отрасли в последние годы.

"Это очень краткосрочный скачок - ситуация выправится в следующем году, но очень тревожный звоночек", - отметил он. "Объем инвестиций в нефть и газ упал с 2014 года практически в два раза в добыче. И конечно, это скажется в дальнейшем", - отметил глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов. По мнению Сорокина, скачок цен с гораздо более серьезными последствиями может вновь повторится через 5-7 лет.

Переходный энергобаланс

Сама России вовсе не собирается консервировать роль традиционных углеводородов в своем энергобалансе, равномерно развивая все направления в энергетике. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак рассказал, что в 2035 году на гидроэлектростанции будет приходиться 19,8% выработки, атомные станции - 23%, объекты ВИЭ-генерации - 4,5%, на угольные станции - 9,5%, на газовые - 40%. А к 2050 году доля производства на гидроэлектростанциях к 2050 году составит 19%, газовых электростанциях - 43%, на АЭС будет вырабатываться 25% электроэнергии, на ВИЭ - до 12,5%.

Сами атомщики готовы обеспечить и большую долю. В ходе форума глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что в долгосрочной перспективе уровень АЭС в энергобалансе может составить 30%. Именно развитие атомной энергетики, по его словам, является способом снижения выбросов. В качестве примера он привел Германию и Францию, у которых доля атомной энергетики составляет 11% и 70% соответственно, а вот выбросы СО2 от сжигания топлива по итогам 2020 года составили 617 млн тонн и 272 млн тонн.

"Вот он, ответ на вопрос", - пояснил Лихачев.

"Есть такая единица измерения - энергия возвращенная, отнесенная к энергии затраченной. Атомная станция в 75-80 раз больше возвращает, чем затрачивает, потому что у нее большой срок эксплуатации. А возьмем солнечные панели - там всего примерно в 2 раза больше возврат, чем затраты", - добавил заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков. Однако, по словам представителей отрасли, популярность атомной энергетики в мире остается низкой, как из-за недоверия людей, так и вследствие политических разногласий и давления.

Конечная цель

"К 2050 году, естественно, углеводороды будут занимать по-прежнему существенную часть энергетического баланса вообще в целом в мире", - добавил Павел Сорокин. Даже в самых "агрессивных" сценариях отказа от традиционных углеводородов, их доля в мировом энергетическом балансе может упасть с 85% текущих до 60-65%, а в базовых сценариях - до 70%.

Тем не менее, уже сейчас, как отметил Владимир Путин, на долю низкоуглеродных источников (атом, гидроэнергетика, газ) в структуре энергобаланса РФ приходится 86%, тогда как в США только 77%, а в Германии 64%. Поэтому и цель, впервые озвученная президентом публично - выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, вполне реальна. Она уже обсуждается ведомствами в рамках подготовки одного из самых оптимистичных сценариев стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, который для начала предполагает снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году - быстрее, чем в Евросоюзе.

Углеродные границы

Россия к "созидательному, доверительному, плотному сотрудничеству" с партнерами в Европе и самой Еврокомиссией готова. "Сейчас необходимо договориться о глобальных механизмах балансировки энергетического рынка, запустить на эту тему предметный, обстоятельный диалог", - отметил Путин.

Но одна главных проблем, которая сдерживает диалог, - отсутствие общего подхода к оценке углеродного следа. "Нивелировать эти риски поможет разработка национальной системы углеродного регулирования и ее гармонизация с мировыми стандартами", - рассказал генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин. Но пока у европейских регуляторов появляется основание оценивать углеродоемкость российской продукции по верхней, самой жесткой планке.

Опасения в том, что новый углеродный налог может стать методом неконкурентной борьбы высказывал на форуме и Владимир Путин и представители российского бизнеса. Однако посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер подчеркнул, что единственная цель механизма трансграничной корректировки (углеродного следа за счет налога - прим. ТАСС) заключается в том, чтобы избежать утечки углерода. "Мы не хотели бы, чтобы европейские компании перетекали в те юрисдикции, где на самом деле соответствующие законодательные меры по регулированию углеродного следа менее жесткие, и, соответственно, они будут переводить свои производства туда и будут производить свою более углеродоемкую продукцию там", - пояснил он.

Сэкономим и сами

Не меньший потенциал снижение углеродного следа лежит также в повышении энергоэффективности. По словам Владимира Путина, потенциал России в этой сфере - треть от текущего потребления. Это первоочередная стратегическая задача для сектора ЖКХ. "Если сфера ЖКХ не будет трансформирована за ближайшие десятилетия, она станет серьезным сдерживающим фактором в снижении углеродоемкости российской экономики", - отметил замминистра энергетики Петр Бобылев.

"Повышение показателей энергетической и экологической эффективности закладывается в национальные проекты и государственные программы", - рассказал первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин. По его словам, один из главных инструментов повышения энергоэффективности - проведение программы капитальных ремонтов. "Это выгодно и населению, и государству, так как позволяет сократить самую большую статью расходов - на теплоснабжение. Снижение платы может доходить до 30%, в некоторых случаях - до 50%", - отметил Ломакин.