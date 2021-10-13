Лечение "оружием". Россия готова помочь миру сократить углеродный след

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Первый день основной программы международного форума "Российская энергетическая неделя" показал, что Россия уже делает реальные шаги по декарбонизации экономики для борьбы с мировым изменением климата и готова к честному и открытому диалогу для недопущения проблем на энергетических рынках без оглядки на политические разногласия. Даже такие, как надуманные обвинения в использовании энергетического "оружия" для стремительного подъема цен на энергоносители.
Беспрецедентная ценовая волатильность на рынках энергоресурсов последних недель ожидаемо стала одной из сквозных тем первого дня Российской энергетической недели. Несмотря на множество комментариев зарубежных отраслевых экспертов и участников рынка об объективных причинах взлета стоимости газа в Европе до $1 000 за тысячу куб. м а в моменте на прошлой неделе и до $2 000 за тысячу куб. м, России раз за разом приходится "на пальцах" объяснять западным наблюдателям свою незаинтересованность в таких скачках.
Основные "претензии" развенчал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума. Глава государства назвал упреки в использовании энергетики в качестве оружия "политически мотивированной болтовней", а слова о сокращении Россией поставок трубопроводного газа в Европу - попыткой ввести в заблуждение. Напротив, отметил президент, Россия увеличила поставки газа в Европу в этом году на 15%, тогда как около 7 млрд куб. м американского СПГ "уплыли" из Европы в Азию. При этом России, по словам президента, не только "полностью выполняет свои контрактные обязательства", но и всегда идет навстречу партнерам в обсуждении дополнительных объемов. В том числе, в этом году на 10% от контрактных объемов идет превышение поставок газа через Украину. А вот сама Европа, в частности Великобритания, Нидерланды, Норвегия, добычу газа сокращает.
Системные изъяны
Как отметил Владимир Путин, все последнее десятилетие в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Так, стабильные долгосрочные контракты замещались покупками на спотовом рынке. При возросшей доле в энергобалансе Европы возобновляемых источников энергии, снижение выработки на ветряных электростанциях в отсутствие резервов привело к дефициту электроэнергии, который и стал триггером роста цен на газ.
Поддержали слова Путина и участвовавшие в пленарном заседании главы мировых энергетических мейджоров. Как отметил руководитель TotalEnergies Патрик Жан Пуянне, быстрое развитие возобновляемых источников энергии влечет за собой определенные риски, поскольку эти источники могут быть непостоянными, и для поддержания стабильности нужны резервы. По словам главы британской BP Бернарда Луни, энергетика хоть и должна быть чистой, но прежде всего она должна быть надежной.
Не только газ
Как отметил в ходе форума замминистра энергетики Павел Сорокин, нынешний скачок цен на нефть стал следствием системного недоинвестирования отрасли в последние годы.
"Это очень краткосрочный скачок - ситуация выправится в следующем году, но очень тревожный звоночек", - отметил он. "Объем инвестиций в нефть и газ упал с 2014 года практически в два раза в добыче. И конечно, это скажется в дальнейшем", - отметил глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов. По мнению Сорокина, скачок цен с гораздо более серьезными последствиями может вновь повторится через 5-7 лет.
Переходный энергобаланс
Сама России вовсе не собирается консервировать роль традиционных углеводородов в своем энергобалансе, равномерно развивая все направления в энергетике. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак рассказал, что в 2035 году на гидроэлектростанции будет приходиться 19,8% выработки, атомные станции - 23%, объекты ВИЭ-генерации - 4,5%, на угольные станции - 9,5%, на газовые - 40%. А к 2050 году доля производства на гидроэлектростанциях к 2050 году составит 19%, газовых электростанциях - 43%, на АЭС будет вырабатываться 25% электроэнергии, на ВИЭ - до 12,5%.
Сами атомщики готовы обеспечить и большую долю. В ходе форума глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что в долгосрочной перспективе уровень АЭС в энергобалансе может составить 30%. Именно развитие атомной энергетики, по его словам, является способом снижения выбросов. В качестве примера он привел Германию и Францию, у которых доля атомной энергетики составляет 11% и 70% соответственно, а вот выбросы СО2 от сжигания топлива по итогам 2020 года составили 617 млн тонн и 272 млн тонн.
"Вот он, ответ на вопрос", - пояснил Лихачев.
"Есть такая единица измерения - энергия возвращенная, отнесенная к энергии затраченной. Атомная станция в 75-80 раз больше возвращает, чем затрачивает, потому что у нее большой срок эксплуатации. А возьмем солнечные панели - там всего примерно в 2 раза больше возврат, чем затраты", - добавил заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков. Однако, по словам представителей отрасли, популярность атомной энергетики в мире остается низкой, как из-за недоверия людей, так и вследствие политических разногласий и давления.
Конечная цель
"К 2050 году, естественно, углеводороды будут занимать по-прежнему существенную часть энергетического баланса вообще в целом в мире", - добавил Павел Сорокин. Даже в самых "агрессивных" сценариях отказа от традиционных углеводородов, их доля в мировом энергетическом балансе может упасть с 85% текущих до 60-65%, а в базовых сценариях - до 70%.
Тем не менее, уже сейчас, как отметил Владимир Путин, на долю низкоуглеродных источников (атом, гидроэнергетика, газ) в структуре энергобаланса РФ приходится 86%, тогда как в США только 77%, а в Германии 64%. Поэтому и цель, впервые озвученная президентом публично - выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, вполне реальна. Она уже обсуждается ведомствами в рамках подготовки одного из самых оптимистичных сценариев стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, который для начала предполагает снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году - быстрее, чем в Евросоюзе.
Углеродные границы
Россия к "созидательному, доверительному, плотному сотрудничеству" с партнерами в Европе и самой Еврокомиссией готова. "Сейчас необходимо договориться о глобальных механизмах балансировки энергетического рынка, запустить на эту тему предметный, обстоятельный диалог", - отметил Путин.
Но одна главных проблем, которая сдерживает диалог, - отсутствие общего подхода к оценке углеродного следа. "Нивелировать эти риски поможет разработка национальной системы углеродного регулирования и ее гармонизация с мировыми стандартами", - рассказал генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин. Но пока у европейских регуляторов появляется основание оценивать углеродоемкость российской продукции по верхней, самой жесткой планке.
Опасения в том, что новый углеродный налог может стать методом неконкурентной борьбы высказывал на форуме и Владимир Путин и представители российского бизнеса. Однако посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер подчеркнул, что единственная цель механизма трансграничной корректировки (углеродного следа за счет налога - прим. ТАСС) заключается в том, чтобы избежать утечки углерода. "Мы не хотели бы, чтобы европейские компании перетекали в те юрисдикции, где на самом деле соответствующие законодательные меры по регулированию углеродного следа менее жесткие, и, соответственно, они будут переводить свои производства туда и будут производить свою более углеродоемкую продукцию там", - пояснил он.
Сэкономим и сами
Не меньший потенциал снижение углеродного следа лежит также в повышении энергоэффективности. По словам Владимира Путина, потенциал России в этой сфере - треть от текущего потребления. Это первоочередная стратегическая задача для сектора ЖКХ. "Если сфера ЖКХ не будет трансформирована за ближайшие десятилетия, она станет серьезным сдерживающим фактором в снижении углеродоемкости российской экономики", - отметил замминистра энергетики Петр Бобылев.
"Повышение показателей энергетической и экологической эффективности закладывается в национальные проекты и государственные программы", - рассказал первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин. По его словам, один из главных инструментов повышения энергоэффективности - проведение программы капитальных ремонтов. "Это выгодно и населению, и государству, так как позволяет сократить самую большую статью расходов - на теплоснабжение. Снижение платы может доходить до 30%, в некоторых случаях - до 50%", - отметил Ломакин.