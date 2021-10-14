"Известия": ЦБ планирует уточнить расчет полной стоимости кредита в новом законопроекте

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Банк России совместно с Минфином и законодателями работает над поправками, уточняющими порядок расчета полной стоимости кредита (ПСК). В регуляторе ожидают, сообщил газете "Известия" его представитель, что законопроект, который внесут в Госдуму в осеннюю сессию, сделает более ясными реальные расходы граждан на обслуживание кредита и упростит выбор наилучшего предложения на рынке.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил газете, что работа над законопроектом ведется. По его прогнозам, поправки будут приняты в I квартале 2022 года. Как рассказал депутат, сейчас гражданин по займу платит больше, чем он рассчитывал, поскольку некоторые платежи, например страховые, не учитываются в ПСК. Он подчеркнул, что в ПСК должно быть отражено все, что формирует нагрузку на заемщика.

Издание направило запрос в Минфин.

Что предлагается изменить в расчете ПСК

В ЦБ сообщили, что поправки подразумевают включение в расчет ПСК, помимо платежей по погашению основной суммы долга и процентов, любые иные платежи заемщика в пользу займа и (или) третьих лиц в случае, если он выдается при условии получения и оплаты дополнительных услуг, и это указывается при оформлении кредитного договора, или если в зависимости от согласия или отказа от этих услуг могут изменяться условия выдачи потребительского кредита.

Кроме того, если кредитор будет предлагать дополнительные услуги к договору, его обяжут предложить альтернативный вариант кредита без этих услуг с расчетом по нему ПСК, а также проинформировать заемщика о ее размере. Если договор потребительского кредита предусматривает несколько процентных ставок, применяемых в зависимости от поведения заемщика, предлагается рассчитывать ПСК исходя из максимальной суммы платежей, возможных к уплате.

Заемщик также должен иметь возможность отказаться от дополнительных услуг в срок вплоть до пяти календарных дней после даты первого платежа по кредитному договору, при этом минимальным "периодом охлаждения" останутся 14 календарных дней. Уточняется, что норма предлагается из-за того, что нередко только при совершении первого платежа заемщик обнаруживает, что стоимость кредита для него слишком высока. Кроме того, изменения предлагается внести в законодательство о рекламе, разрешив продвигать кредитные продукты только с хорошо заметным указанием реальной ПСК, рассчитанной по новым правилам.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявляла, что банки научились обходить ограничения ПСК, поэтому меры для защиты граждан в этой части нужно усилить. В связи с этим регулятор предлагает распространить механизм ограничения предельной стоимости кредита на все виды ссуд.