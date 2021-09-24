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Медиация долгов:
Медиация долгов:
Медиация долгов:
Медиация долгов:
Медиация долгов:
6 карточек

Медиация долгов: смогут ли граждане реструктурировать потребкредиты в упрощенном порядке

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

В недавно опубликованном проекте Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленном Минфином России и ЦБ, содержится предложение создать эффективную систему банкротства граждан и ввести институт медиации при реструктуризации их долгов. По мнению авторов проекта, это должно повысить защиту потребителей, упростив возможность реструктуризации потребительских кредитов.

Рассказываем, в чем смысл этой инициативы и какие возможности это может дать гражданам-заемщикам.

Что такое медиация?

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Медиация — это "способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения". Такое определение содержится в федеральном законе "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", принятом в 2010 году.

Другими словами, спорящие стороны выбирают посредника, мнению которого они доверяют, а он, в свою очередь, помогает им выработать совместное компромиссное решение.

Как запускается процедура медиации?

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Пункт о возможности решения споров с помощью медиатора можно включить в основной договор между сторонами. Также "медиативную оговорку" можно оформить отдельным документом. Затем заключается соглашение о проведении процедуры, где прописывается порядок действий сторон и медиатора. По результатам медиации оформляется соответствующее соглашение, которое подписывают все участники процесса.

В чем смысл предложения регуляторов?

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Зачем же госорганы предлагают создать "институт медиации", если эта процедура отечественным законодательством уже предусмотрена? "Теоретически медиация может применяться и при банкротстве физических лиц, и при реструктуризации долгов. Однако на практике она не востребована", — подчеркивает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Дмитрий Швец. По мнению эксперта, это связано с тем, что медиация — процесс, предполагающий поиск решения, устраивающего обе стороны, тогда как банкротство запускается в интересах одной из сторон — либо должника, либо кредитора. 

"По всей видимости, под контроль новой структуры будет попадать оспаривание сделок в досудебном порядке, финансовый анализ и составление ликвидационного баланса. При необходимости, когда это потребуется, медиация станет заниматься различными спорами между кредиторами. Это в том числе упростит судебный процесс по банкротству, тем более что наши суды сегодня достаточно сильно загружены", — пояснил ТАСС Вадим Ткаченко, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube.

Кто может выступать медиатором?

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По закону медиатором может быть любой дееспособный гражданин, кроме тех, кто находится на государственной или муниципальной службе.

Медиаторство может осуществляться как на непрофессиональной основе, так и быть профессией. Непрофессиональным медиатором можно быть с 18 лет. Профессиональным — только с 25 лет при наличии высшего образования и дополнительного профессионального образования в области вопросов применения медиации. По словам Дмитрия Швеца, в данный момент профессиональных медиаторов мало, поэтому спорящим сторонам зачастую трудно найти фигуру, достаточно авторитетную для обеих. 

В чем отличие медиации от других инструментов решения споров?

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Медиатор не принимает решений, обязательных для выполнения спорящими сторонами (если иное не прописано в "медиативной оговорке"). Он помогает найти устраивающий всех выход из положения. Сейчас для урегулирования спора на сумму до 500 тыс. рублей заемщик может обратиться в Службу финансового уполномоченного, причем без согласия кредитора. Как пояснили ТАСС в пресс-службе финансового омбудсмена, "по итогам рассмотрения обращения потребителя финансовых услуг финансовый уполномоченный выносит решение, которое при отсутствии его добровольного исполнения может быть исполнено в принудительном порядке на основании выданного финансовым уполномоченным удостоверения, являющегося исполнительным документом".

Более того, сейчас финансовый уполномоченный вообще не имеет полномочий рассматривать вопросы реструктуризации кредитов, поскольку спор возникает в связи с требованием кредитной организации к гражданину. "Принципиальным отличием медиации от институтов досудебного урегулирования станет то, что в результате появится совершенно новый орган", — говорит Вадим Ткаченко. Необходимость в новом институте он объясняет тем, что банкротство и несостоятельность — это "достаточно специфический институт, и к работе с ним нужно подходить с определенными навыками и знаниями".

Будет ли эффективным институт медиации?

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По мнению экспертов, для успешной работы институт медиаторов должен получить некий административный ресурс, позволяющий контролировать действия всех лиц, вовлеченных в процесс досудебного урегулирования. "Появление нового института целесообразно, но тема банкротства и несостоятельности — сама по себе довольно спорная вещь. Можно предположить, что как минимум поначалу в эту систему попадет много некомпетентных людей, так как очень часто банкротство привлекает тех, кто намерен заработать на проблемах", — резюмирует Вадим Ткаченко.

Евгений Мазин

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