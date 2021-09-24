Медиация долгов: смогут ли граждане реструктурировать потребкредиты в упрощенном порядке

В недавно опубликованном проекте Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленном Минфином России и ЦБ, содержится предложение создать эффективную систему банкротства граждан и ввести институт медиации при реструктуризации их долгов. По мнению авторов проекта, это должно повысить защиту потребителей, упростив возможность реструктуризации потребительских кредитов.
Рассказываем, в чем смысл этой инициативы и какие возможности это может дать гражданам-заемщикам.
Что такое медиация?
Медиация — это "способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения". Такое определение содержится в федеральном законе "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", принятом в 2010 году.
Другими словами, спорящие стороны выбирают посредника, мнению которого они доверяют, а он, в свою очередь, помогает им выработать совместное компромиссное решение.
Как запускается процедура медиации?
Пункт о возможности решения споров с помощью медиатора можно включить в основной договор между сторонами. Также "медиативную оговорку" можно оформить отдельным документом. Затем заключается соглашение о проведении процедуры, где прописывается порядок действий сторон и медиатора. По результатам медиации оформляется соответствующее соглашение, которое подписывают все участники процесса.
В чем смысл предложения регуляторов?
Зачем же госорганы предлагают создать "институт медиации", если эта процедура отечественным законодательством уже предусмотрена? "Теоретически медиация может применяться и при банкротстве физических лиц, и при реструктуризации долгов. Однако на практике она не востребована", — подчеркивает адвокат Московской городской коллегии адвокатов Дмитрий Швец. По мнению эксперта, это связано с тем, что медиация — процесс, предполагающий поиск решения, устраивающего обе стороны, тогда как банкротство запускается в интересах одной из сторон — либо должника, либо кредитора.
"По всей видимости, под контроль новой структуры будет попадать оспаривание сделок в досудебном порядке, финансовый анализ и составление ликвидационного баланса. При необходимости, когда это потребуется, медиация станет заниматься различными спорами между кредиторами. Это в том числе упростит судебный процесс по банкротству, тем более что наши суды сегодня достаточно сильно загружены", — пояснил ТАСС Вадим Ткаченко, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube.
Кто может выступать медиатором?
По закону медиатором может быть любой дееспособный гражданин, кроме тех, кто находится на государственной или муниципальной службе.
Медиаторство может осуществляться как на непрофессиональной основе, так и быть профессией. Непрофессиональным медиатором можно быть с 18 лет. Профессиональным — только с 25 лет при наличии высшего образования и дополнительного профессионального образования в области вопросов применения медиации. По словам Дмитрия Швеца, в данный момент профессиональных медиаторов мало, поэтому спорящим сторонам зачастую трудно найти фигуру, достаточно авторитетную для обеих.
В чем отличие медиации от других инструментов решения споров?
Медиатор не принимает решений, обязательных для выполнения спорящими сторонами (если иное не прописано в "медиативной оговорке"). Он помогает найти устраивающий всех выход из положения. Сейчас для урегулирования спора на сумму до 500 тыс. рублей заемщик может обратиться в Службу финансового уполномоченного, причем без согласия кредитора. Как пояснили ТАСС в пресс-службе финансового омбудсмена, "по итогам рассмотрения обращения потребителя финансовых услуг финансовый уполномоченный выносит решение, которое при отсутствии его добровольного исполнения может быть исполнено в принудительном порядке на основании выданного финансовым уполномоченным удостоверения, являющегося исполнительным документом".
Более того, сейчас финансовый уполномоченный вообще не имеет полномочий рассматривать вопросы реструктуризации кредитов, поскольку спор возникает в связи с требованием кредитной организации к гражданину. "Принципиальным отличием медиации от институтов досудебного урегулирования станет то, что в результате появится совершенно новый орган", — говорит Вадим Ткаченко. Необходимость в новом институте он объясняет тем, что банкротство и несостоятельность — это "достаточно специфический институт, и к работе с ним нужно подходить с определенными навыками и знаниями".
Будет ли эффективным институт медиации?
По мнению экспертов, для успешной работы институт медиаторов должен получить некий административный ресурс, позволяющий контролировать действия всех лиц, вовлеченных в процесс досудебного урегулирования. "Появление нового института целесообразно, но тема банкротства и несостоятельности — сама по себе довольно спорная вещь. Можно предположить, что как минимум поначалу в эту систему попадет много некомпетентных людей, так как очень часто банкротство привлекает тех, кто намерен заработать на проблемах", — резюмирует Вадим Ткаченко.
Евгений Мазин