Медиация долгов: смогут ли граждане реструктурировать потребкредиты в упрощенном порядке

В недавно опубликованном проекте Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленном Минфином России и ЦБ, содержится предложение создать эффективную систему банкротства граждан и ввести институт медиации при реструктуризации их долгов. По мнению авторов проекта, это должно повысить защиту потребителей, упростив возможность реструктуризации потребительских кредитов.

Рассказываем, в чем смысл этой инициативы и какие возможности это может дать гражданам-заемщикам.