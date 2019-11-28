Кто такой финансовый омбудсмен и когда обращаться к нему обязательно

Действие закона постепенно распространяется на все финансовые операции потребителей. Документ прописывает даты, с которых разные компании будут обязаны выполнять решения омбудсмена:

с 1 июня 2019 года — страховые компании, но только по ОСАГО, ДСАГО и каско;

с 28 ноября 2019 года — страховые компании по всем остальным видам страхования, кроме ОМС;

с 1 января 2020 года — все микрофинансовые организации (МФО);

с 1 января 2021 года — все кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды.

На сайте ЦБ можно найти реестр компаний, которые уже обязаны работать с финансовым уполномоченным. Непосредственно на его сайте есть список тех, кто добровольно начал сотрудничество.

При этом омбудсмен рассматривает дела строго по договорам частных лиц с финансовыми организациями. Если спор со страховщиком возник у другой компании или индивидуального предпринимателя, за него уполномоченный не возьмется. Есть и другие условия.

Так, разногласия должны касаться только денег или имущества. Если вам не выплатили страховку или выплатили мало — вам к финомбудсмену; если вообще отказались оформлять полис ОСАГО, то на это нужно жаловаться уже ЦБ. Кроме того, через службу омбудсмена можно оспорить только прямые убытки. Возмещение морального вреда или упущенной выгоды находится вне его компетенции.

К омбудсмену можно обратиться по проблемам, которые возникли в течение трех предыдущих лет с момента подачи заявления. Например, если за последние три года вы обращались к страховщику, он выплатил компенсацию, но вы ею недовольны, то можно пойти к омбудсмену. А вот если вы уже дошли до суда и тот вынес решение по спору, то пересматривать его уполномоченный не будет. Если же вы пропустили трехлетний срок, но хотите подать на компанию в суд, все равно придется обратиться сначала к омбудсмену. Без его решения или отказа суд не станет заниматься делом.

Если претензия не касается конкретной суммы, но вам кажется, что ваши права нарушили — например, в банке навязали ненужную услугу, то на это, опять же, надо жаловаться в ЦБ.