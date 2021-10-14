Международные резервы Банка России достигли рекорда

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Международные резервы Банка России достигли рекордного уровня, составив на 1 сентября 2021 года более $618,2 млрд. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по итогам анализа нормативно-правового обеспечения, а также организации внутреннего контроля и внутреннего аудита при управлении золотовалютными резервами Банка России.

"Объем международных резервов России превысил $618,2 млрд по состоянию на 1 сентября 2021 года. Это исторический рекорд - за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось. С начала 2015 года величина резервов выросла на $235 млрд", - отмечает Счетная палата.

Как сообщает ведомство, в настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия. "За последние годы Россия заметно увеличила долю золота в своих международных резервах - с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования - резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с $7 млрд до $24,6 млрд. Ведомство отметило, что анализ показал, что цель управления резервными активами - обеспечение оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности - Банком России достигнута. "В ЦБ созданы ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции. По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата направила информационные письма в Банк России и Правительство. В этих документах, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами Российской Федерации", - отмечает Счетная палата.