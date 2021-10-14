МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть на фоне продолжающегося энергокризиса

ТАСС, 14 октября. Глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки (б/с) из-за роста спроса на нефть на фоне разворачивающегося в мире энергетического кризиса, следует из октябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА), текст документа поступил в ТАСС. В сентябре агентство оценивало потенциальный спрос в 5,2 млн б/с.

Прогноз по росту спроса на 2022 год МЭА также был повышен - до 3,3 млн б/с с 3,2 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире в 2021 году достигнет 96,3 млн б/с, а в 2022 году восстановится до доковидных уровней и составит 99,6 млн б/с.

Рост оценки по восстановлению спроса связан в первую очередь с возросшим переключением стран на нефть в качестве источника энергии на фоне продолжающегося энергокризиса. По расчетам МЭА, эта ситуация может подстегнуть рост спроса на нефть на 500 тыс. б/с по сравнению с нормальными условиями.

Высокие цены на альтернативные нефти энергоносители поддерживают также цены и спрос на нефть, что сохранит дефицит нефти до конца текущего года, ожидают в МЭА.

"Цены на нефть находятся на исторически рекордных уровнях на фоне дефицита газа, СПГ и угля, который также ведет к росту спроса на нефть. Это, в свою очередь, сохранит дефицит нефти на рынке по крайней мере до конца года", - отмечают в МЭА.

При этом эксперты агентства считают, что сокращение количества случаев заболеваний COVID-19 и возрастающая мобильность населения поддерживают спрос на нефть. "На текущий момент спрос на нефть лишь на 2% ниже доковидного уровня, тогда как в начале года он был на 10% ниже", - говорится в отчете.