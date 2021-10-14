Новак считает, что причина энергокризиса - в действиях Европы "на авось"

"Сейчас потребители европейские пожинают плоды того, что была несбалансированная политика по созданию условий формирования энергетического баланса в Европе", - сказал он. "Здесь нужно иметь необходимые резервы для прохождения осенне-зимнего периода, должны быть сформированы запасы для учета самых низких температур, самых длинных периодов прохождения", - подчеркнул Новак.

"А не так, чтобы на авось проживем. Если на авось, как это происходило в последние годы, вот получается, что замыкающая цена при отсутствия предложения формирует высокую цену", - пояснил он.