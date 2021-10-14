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Новак считает, что причина энергокризиса - в действиях Европы "на авось"

Вице-премьер России пояснил, что "нужно иметь необходимые резервы для прохождения осенне-зимнего периода, должны быть сформированы запасы для учета самых низких температур, самых длинных периодов прохождения"
Вице-премьер России Александр Новак Валерий Мельников/POOL/ТАСС
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Вице-премьер России Александр Новак
© Валерий Мельников/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Европа выбирает принцип "на авось" при формировании запасов газа, заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

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"Сейчас потребители европейские пожинают плоды того, что была несбалансированная политика по созданию условий формирования энергетического баланса в Европе", - сказал он. "Здесь нужно иметь необходимые резервы для прохождения осенне-зимнего периода, должны быть сформированы запасы для учета самых низких температур, самых длинных периодов прохождения", - подчеркнул Новак.

"А не так, чтобы на авось проживем. Если на авось, как это происходило в последние годы, вот получается, что замыкающая цена при отсутствия предложения формирует высокую цену", - пояснил он.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021Энергетический кризис в Европе
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