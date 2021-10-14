Песков заявил, что Путин пока не принимал решения об экспорте газа "Роснефтью"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не принимал решения об экспорте газа "Роснефтью", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, мне об этом ничего неизвестно, мне неизвестно о каких-либо принятых решениях на этот счет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, дано ли уже согласие на экспорт газа "Роснефтью". Песков уточнил, что определенного срока для принятия решения нет. "Этот вопрос на рассмотрении, [глава "Роснефти" Игорь] Сечин поднимал, действительно, этот вопрос перед президентом, и он будет прорабатываться в правительстве", - отметил представитель Кремля.

"Президентом никаких решений не принималось", - подчеркнул Песков. Он добавил, что ему также неизвестно о том, что правительство РФ уже высказало свои соображения по данному вопросу.

Представитель Кремля предпочел не отвечать на вопрос, обсуждаются ли новые контракты по поставкам газа в другие страны "Газпромом". Он объяснил, что Администрация президента РФ не ведет такие переговоры, поэтому "у "Газпрома" надо спрашивать".

В четверг сообщалось, что Сечин и главный исполнительный директор ВР Бернард Луни во время форума "Российская энергетическая неделя" обсудили возможность поставок газа в Европу по экспортному договору между компаниями.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что вопрос о предоставлении "Роснефти" доступа к экспорту газа через "Северный поток - 2" до сих пор прорабатывается в правительстве. Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к президенту РФ с просьбой разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м газа в год в форме агентского соглашения с "Газпромом". По мнению "Роснефти", ее доступ к поставкам трубопроводного газа из России поможет решить проблему с полной загрузкой трубопроводов "Северный поток - 2" и Opal, которые "Газпром" не может полностью использовать из-за норм третьего энергопакета ЕС. Поставки дополнительных 10 млрд куб. м из РФ принесут бюджету 60 млрд рублей платежей по НДПИ и 100 млрд рублей вывозной таможенной пошлины, еще 50 млрд рублей принесут налог на прибыль и дивиденды "Роснефти".