Мишустин поручил кабмину наладить системный контроль за строительством больницы в Орле

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил членам правительства наладить системную работу по контролю за завершением строительства здания многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.

Открывая в четверг заседание правительства, Мишустин напомнил, что накануне посетил Орловскую область, где осмотрел этот городской долгострой. "Долгие годы он находится в запущенном состоянии, и люди до сих пор не могут лечиться в новом медицинском учреждении. Прошу министра здравоохранения [Михаила Мурашко], министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства [Ирека Файзуллина], министра финансов [Антона Силуанова] принять активное участие в решении этого вопроса, ну а губернатора [Орловской области Андрея Клычкова] взять под личный контроль весь комплекс мероприятий, о которых мы договорились, чтобы все этапы - от выхода проектно-сметной документации из экспертизы до завершения всех работ и оснащения больницы современным оборудованием - постоянно контролировались", - сказал Мишустин, подчеркнув, что это должна быть системная работа. Он поручил ввести объект в эксплуатацию, а также подумать о функционале этой больницы с учетом текущей ситуации с коронавирусом.

Глава правительства также сообщил членам кабмина, что осмотрел два орловских предприятия. "Одно из них [предприятие "Протон"] выпускает современные светодиодные приборы для крупных российских предприятий, в том числе на экспорт. Это очень хороший пример диверсификации производства, и мы будем помогать развитию таких компаний в стране", - заверил премьер. Он также упомянул и о заводе "Орелмасло". По словам главы кабмина, оба предприятия пользуются господдержкой, полностью загружены заказами, и для сотрудников там созданы все условия. "Такой опыт обязательно надо распространять на малый и средний бизнес", - заключил Мишустин.