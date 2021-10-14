В АТОР прокомментировали возобновление регулярного авиасообщения с Таиландом

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Турпоток в Таиланд после возобновления регулярного авиасообщения с Бангкоком и Пхукетом в первые месяцы не будет массовым из-за стоимости путевок и ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом заявила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Я предполагаю, что турпоток - по крайней мере, в первые месяцы - будет все-таки не такой большой, как традиционно был в Таиланд, потому что в стране сохраняются серьезные ограничения для иностранных туристов", - сказала она.

По словам эксперта, спрос на поездки в страну также будет зависеть от стоимости путевок. "Это будет достаточно дорогой продукт. Он будет востребован точно, потому что у нас есть категория туристов, которые очень скучали по Таиланду, и поскольку премиальный сегмент у нас самый стабильный, он тоже никуда не денется", - резюмировала Ломидзе.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что с 9 ноября 2021 года Россия возобновит регулярное авиасообщение с Таиландом, а также с Нидерландами, Норвегией, Словенией, Швецией и рядом других стран.

Исполнительный директор АТОР пояснила, что Нидерланды, Норвегия и Швеция не принимают российских туристов, а Словения не является популярным направлением для туризма в России.