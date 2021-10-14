Туроператоры начали формировать полетные программы в Египет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Туроператоры Tez Tour, TUI Россия и "Интурист" начали формировать полетные программы в Египет, чартерное авиасообщение с которым будет возобновлено 9 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службах компаний.

"В связи с решением оперштаба о снятии ограничений на выполнение регулярных и чартерных авиаперелетов на курорты Египта Tez Tour начал оперативную подготовку к выставлению собственной полетной программы на направлении", - рассказали в компании.

Туроператор планирует выполнение рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и регионов РФ и рассматривает возможность выполнения ежедневных полетов на бортах iFly и ряда авиакомпаний-партнеров.

В пресс-службе TUI Россия сообщили, что компания также приступила к формированию полетных программ в Египет из Москвы и регионов, в ближайшее время туры будут опубликованы на сайте.

В "Интуристе" заявили, что полетные программы туроператора из основных городов-миллионников стартуют 9 ноября. По прогнозам компании, цены на отдых в Египте после запуска чартеров снизятся в среднем на 10-15%. Среди клиентов "Интуриста" Египет занимает первое место по спросу на ноябрьские праздники.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия с 9 ноября снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из аэропортов России в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что после запуска чартеров стоимость турпоездок на курорты Египта для россиян может снизиться минимум на 15-20%.