"Амурсталь" войдет в кластер по производству стройматериалов в Хабаровском крае

ТАСС, 15 октября. Завод "Амурсталь", единственное на Дальнем Востоке предприятие, которое перерабатывает лом черных металлов, войдет в кластер по производству строительных материалов, создаваемый в Хабаровском крае по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"По поручению президента России нами ведется работа по созданию в регионе строительного кластера. Завод, как единственный на Дальнем Востоке производитель арматуры, обязательно должен в него войти. Продукция предприятия будет востребована строительной отраслью края при реализации проектов, направленных на развитие региона. На предприятии внедряются современные и высокотехнологичные электронные платформы, которые позволяют эффективно оптимизировать режимы работы оборудования и всего производственного процесса в целом", - сказал губернатор Михаил Дегтярев, слова которого привела пресс-служба.

Промышленный комплекс включает сталеплавильное и прокатное, литейное производства, собственный ремонтно-механический, железнодорожный и иные вспомогательные цеха. По сравнению с прошлым годом производство стали увеличилось на 175 тыс. тонн, или на 35%, проката произведено на 108,9 тыс. тонн больше (в 1,4 раза), объем отгрузки готовой продукции увеличился на 145 тыс. тонн. Выручка предприятия выросла на 141%. Ожидаемые налоговые поступления по итогам текущего года в бюджет Хабаровского края составят 1 млрд рублей, почти столько же налогов завод перечислил за 2017-2019 гг. вместе взятые.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в начале сентября во Владивостоке Путин отметил дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке, которые "приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров". В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе.