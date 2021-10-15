Молдавские энергетики призвали жителей страны снизить потребление газа

КИШИНЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" в пятницу призвало жителей Молдавии снизить потребление газа из-за введенного в стране "режима тревоги" в энергетике. Как указано в сообщении компании, это связано с запоздалым заключением договора с "Газпромом" на поставку голубого топлива в республику.

"В связи с тем что соглашение с "Газпромом" об условиях поставок природного газа в Республику Молдова было продлено в последний день сентября, за несколько часов до его истечения, "Газпром" не имел правовой основы для резервирования необходимых объемов природного газа в газотранспортной системе Украины для потребителей Республики Молдова в октябре 2021 года", - уточняется в документе. Отмечено, что по состоянию на октябрь этого года законтрактовано всего 54 млн куб. м природного газа, из-за чего "с 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране стало превышать объемы, поставляемые "Газпромом".

В Молдавии в среду объявили "режим тревоги" в энергетическом секторе из-за вероятного повышения цены на газ, что, по мнению правительства, поможет принять предупредительные меры для защиты граждан. Власти пообещали разработать пакет компенсаций для частных лиц и экономических агентов на случай подорожания газа, также начаты переговоры для поиска альтернативных источников газа на рынках Украины и Румынии, а электростанции для экономии решено перевести на мазут из госрезерва.

30 сентября "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году республика платила в среднем $148,87 за 1 тыс. куб. м.

Власти Молдавии на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-300 за 1 тыс. куб. м. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в Молдавии.