Мосбиржа увеличила долю в платформе по торговле валютой BierbaumPro до 29,5%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московская биржа увеличила долю в электронной платформе по торговле валютой BierbaumPro до 29,5% голосующих акций. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Доля в BierbaumPro AG увеличена в рамках ранее заключенного соглашения, подразумевающего возможность дальнейшего поэтапного приобретения до 100% акций компании", - пояснили ТАСС в пресс-службе Московской биржи.

BierbaumPro владеет платформой NTPro - одним из крупнейших провайдеров платформенных решений на российском внебиржевом рынке электронной торговли валютными инструментами. Как ранее сообщала торговая площадка, эта сделка расширит спектр возможностей для клиентов обеих компаний и позволит им получить гибкие и современные торговые решения в области валютных операций в сочетании с клиринговыми и расчетными сервисами Мосбиржи.