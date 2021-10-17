Мишустин проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

В мероприятии примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в заседании будут участвовать главы Минпромторга и Минэкономразвития Денис Мантуров и Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Николай Шульгинов, главы Минстроя и Минсельхоза Ирек Файзуллин и Дмитрий Патрушев, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Совет - постоянно действующий орган, который рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных инвесторов в ходе реализации проектов на территории России. Председателем совета является премьер-министр РФ, заместителем председателя и председателем исполнительного комитета - министр экономического развития.