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Энергетический кризис в Европе

Цена газа в Европе скорректировалась до $1068 за 1 тыс. куб. м после резкого роста днем

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня опустилась до $1068,4 за тыс. куб. м
© AP Photo/Matthias Rietschel

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе к концу торгов на лондонской бирже ICE в понедельник скорректировалась до около $1068 за 1 тыс. куб. м после резкого роста днем почти до $1300 на фоне новостей об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня опустилась до $1068,4 за тыс. куб. м, или €89 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Максимально цена газа сегодня достигала $1292 за тыс. куб. м, или €107,77 за МВт·ч (по состоянию на 13:20 мск), после чего перешла к снижению.

Как следует из данных платформы RBP, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь на аукционе в понедельник, которые были предложены "Оператором ГТС Украины".

Кроме того,"Газпром" забронировал на ноябрь лишь 31,4 млн куб. м в сутки из предложенных на аукционе 89 млн куб. м в сутки мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу.

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УкраинаЭнергетический кризис в Европе
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