Опрос: чаще всего инвестициями интересуются россияне в возрасте от 31 года до 40 лет

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россияне в возрасте от 31 года до 40 лет чаще других интересуются инвестиционными продуктами. Основная цель, которую ставят перед собой инвесторы, - это обеспечить себе пассивный доход, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (есть в распоряжении ТАСС).

"Более 51% участников опроса заявили, что у них уже есть инвестиционные продукты - брокерские счета, ИИС, ПИФы, доверительное управление или структурные финансовые продукты. По популярности продукты для инвестиций приближаются к накопительным счетам и вкладов - эти инструменты есть примерно у 60% опрошенных, - отмечают в пресс-службе банка. - Больше всего инвестиционные продукты используют люди в возрасте от 31 до 40 лет - в этой группе таких 53%. В возрасте 40-60 лет - инвестиции применяют 50%, а до 30-ти - 49% респондентов".

Как показал опрос, интерес к инвестициям не зависит от пола. Среди мужчин и женщин доля тех, кто пользуется инвестиционными продуктами, составляет по 50%. При этом большинство инвесторов хотели бы получать доходность по портфелю как минимум в 10-20% годовых. Еще 8% рассчитывают на большую прибыльность. У 33% респондентов более скромные ожидания - они хотят доходность портфеля от 10% годовых.

Уровень ожиданий зависит от возраста. Самую большую доходность хотели бы получать россияне в возрасте 41-50 лет. А в группе 21-30 больше всех тех, кто считает приемлемой доходность от 4-6% в год, показал опрос.

Основной целью инвестирования обеспечить себе пассивный доход ставят 36% респондентов. Каждый четвертый хочет для начала просто попробовать свои силы, а 18% - с помощью инвестирования планируют накопить на выполнение среднесрочной цели, например на покупку квартиры. Еще 6% хотят за счет прибыли покрыть кредиты или ипотеку, а для 15% - это альтернатива банковскому вкладу сроком на один год.

"Средний инвестор в России стал значительно моложе. Большинство готовы инвестировать на горизонте одного-трех лет и рассчитывают на получение пассивного дохода, тогда как долгосрочные инвестиции значительно эффективнее. То есть ваши инвестиции покажут себя лучше на горизонте 10-20 лет. И это тоже этап развития рынка, который мы проходим. В Европе большинство инвесторов вкладывают деньги на долгий срок, и рассчитывают пользоваться этими деньгами на пенсии. От этого зависит и аппетит к риску, и выбор инвестиционных инструментов", - прокомментировал ТАСС итоги опроса руководитель управления аналитики УК "Райффайзен капитал" Александр Моисеев.

Опрос был проведен Райффайзенбанком в октябре 2021 года. В нем приняли участие более тысячи россиян старше 21 года из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска и других городов.