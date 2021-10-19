"Известия": ФНС изучает возможность использования приложения "Мой налог" для чаевых

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) провела опрос среди самозанятых о потребности в получении чаевых через приложение "Мой налог". Об этом сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на опрос ведомства.

ФНС постоянно отслеживает обратную связь от пользователей продуктов службы. Поэтому векторы развития приложения "Мой налог" определяют в том числе и люди, работающие на себя, рассказали газете в службе. "Так, пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Кроме того, самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении "Мой налог", - отметили там и подчеркнули, что согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом.

Самозанятые могут воспользоваться сервисом электронных чаевых в некоторых банках, пишет издание. "Сбер" запустил сервис безналичных чаевых в апреле 2021 года, и он доступен для всех пользователей, которые приняли условия публичной оферты, сообщили "Известиям" в пресс-службе банка. ВТБ в октябре запустил аналогичную опцию, доступную физлицам, в том числе самозанятым, отметил начальник управления "Переводы" банка Алексей Хранилов. "Тинькофф" тоже предлагает подобный сервис, а ПСБ прорабатывает возможность подключения к сервису этого типа, рассказали газете в финансовых организациях.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Как сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в режиме самозанятых работают почти 3 млн человек. К 2024 году число таких граждан в России составит 5-6 млн, отмечал он.