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"Известия": ФНС изучает возможность использования приложения "Мой налог" для чаевых

Согласно позиции Минфина, эти отчисления не облагаются налогом
© Александра Мудрац/TACC, архив

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) провела опрос среди самозанятых о потребности в получении чаевых через приложение "Мой налог". Об этом сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на опрос ведомства.

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ФНС постоянно отслеживает обратную связь от пользователей продуктов службы. Поэтому векторы развития приложения "Мой налог" определяют в том числе и люди, работающие на себя, рассказали газете в службе. "Так, пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Кроме того, самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении "Мой налог", - отметили там и подчеркнули, что согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом.

Самозанятые могут воспользоваться сервисом электронных чаевых в некоторых банках, пишет издание. "Сбер" запустил сервис безналичных чаевых в апреле 2021 года, и он доступен для всех пользователей, которые приняли условия публичной оферты, сообщили "Известиям" в пресс-службе банка. ВТБ в октябре запустил аналогичную опцию, доступную физлицам, в том числе самозанятым, отметил начальник управления "Переводы" банка Алексей Хранилов. "Тинькофф" тоже предлагает подобный сервис, а ПСБ прорабатывает возможность подключения к сервису этого типа, рассказали газете в финансовых организациях.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Как сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в режиме самозанятых работают почти 3 млн человек. К 2024 году число таких граждан в России составит 5-6 млн, отмечал он.

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