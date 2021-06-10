"Подростки-бизнесмены вызывают скепсис". Как те, кому нет 18 лет, становятся самозанятыми

Почему они занялись предпринимательством? Где искали первых заказчиков? Как платят налоги? И чего не хватает для работы?

В России на 2018 год (последние опубликованные данные Росстата) официально работало 575,7 тыс. подростков в возрасте 14–18 лет. Но это именно с заключением трудового договора. В 2019 году в стране стартовал десятилетний эксперимент налога на профессиональный доход (НПД), более известный как налог для самозанятых. Он доступен и несовершеннолетним россиянам тоже.

Налог для самозанятых Самозанятые — люди, работающие сами на себя без привлечения дополнительных работников.

Фактически налог на профессиональный доход (так "налог для самозанятых" называется официально) — это экспериментальный режим для оплаты налога на доходы (НДФЛ).

Его запустили в 2019 году на 10 лет. С осени 2020 года действует по всей России.

Налоговые ставки: 4% — с доходов при работе с физлицами; 6% — при работе с юрлицами.

Налоговый вычет: 10 тыс. рублей. Рассчитывается автоматически.

Ограничения: доход не более 2,4 млн рублей в год.

Не надо формировать отчеты и декларации в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Чек формируется в приложении "Мой налог".

Не нужно платить обязательные страховые взносы.

Можно совмещать с работой по трудовому договору, нельзя — с другими специальными налоговыми режимами (например, ИП и т.д.).

Можно зарегистрироваться в мобильном приложении, на сайте ФНС, через уполномоченный банк или портал госуслуг. Продолжение

На конец 2020 года более 18 тыс. подростков оформились как самозанятые, сообщали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Там же редактора ТАСС познакомили с некоторыми из них. 17-летний Антон Апращенко из Тулы занимается таргетированием рекламы в TikTok. Его земляк Григорий Васичев в свои 17 лет также работает в соцсетях — помогает компаниям продвигаться, "упаковывая" их аккаунты в едином стиле — не только визуально, но и по содержанию. А 15-летние Даниил Тарима и Иван Чернявский из Смоленска объединились, чтобы вывести увлечение компьютерными играми на новый уровень и организовать собственную кибершколу. Побеседовали с четырьмя несовершеннолетними самозанятыми предпринимателями. О проектах Антон Апращенко так объясняет, почему сфокусировался на работе именно в TikTok:

Я считаю трафик золотом XXI века. А трафик, который еще и окупается, — это и вовсе платина. Почему именно TikTok? Это новое направление, в котором можно сделать окупаемость клиенту в 1,5–2 раза больше, чем в других сетях. И я это не просто говорю, а доказываю в своих кейсах

Прежде чем начать расширение бизнеса, хочу сначала стать экспертом номер один именно по TikTok. Тогда я смогу предлагать заказчикам качественную генерацию трафика не только там, но в Facebook, Instagram и "ВКонтакте". Естественно, рано или поздно с ростом дохода придется меняться, ведь в режиме для самозанятых есть ограничения. Так что я уже сейчас задумываюсь, что, может, примерно через год зарегистрирую ИП. Это позволит выйти не только за рамки ограничения дохода (2,4 млн рублей в год — прим. ТАСС), но и нанять сотрудников".

Описание Антон Апращенко © Личный архив Антона Апращенко

Григорий Васичев работает в кооперации с еще несколькими самозанятыми подростками. "Мы прорабатываем для компаний смысловое и визуальное наполнение их социальных сетей. То есть мы делаем социальные сети организаций профессионально оформленными, как со смысловой, так и с визуальной стороны. А делается это для того, чтобы увеличить доверие покупателей, количество продаж и, как следствие, заработок.

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Кроме того, мы прорабатываем и оставляем клиентам шаблоны, чтобы они могли в дальнейшем уже сами вести свои соцсети без нашей помощи. Хотя и услуги SMM мы тоже оказываем, но это не основной наш интерес". Григорий работает главным образом во "ВКонтакте", Instagram. Очень хочет попробовать "Одноклассники" — аудитория там, по его словам, платежеспособная, но большинство почему-то обходят эту соцсеть стороной. Еще один проект, который Григорий развивает уже со старшим партнером, — это выпускные альбомы для школьников. "Проект довольно новый — мы запустили его в конце 2020 года. Вообще все классы выбирают, у кого делать альбомы, еще в сентябре, но ничего страшного — свою аудиторию мы все равно нашли. И в следующем году планирую делать упор именно на этот проект. Чем отличаемся от остальных? Дизайном, внутренним наполнением, индивидуальной работой с каждым классом и современным качественным подходом". Даниил Тарима и Иван Чернявский тоже зарегистрированы каждый как самозанятый, но работают вместе и рассказывают о своем деле тоже вместе. "Эта идея появилась у нас уже давно. Мы заметили, что киберспорт пользуется все большей популярностью, и решили тоже развивать эту сферу. Наш проект — центр по обучению киберспортивным играм. В Смоленске таких мест нет, поэтому мы будем первыми. Мы проводим обучение по разным образовательным программам и организуем турниры. При запуске проекта сфокусировались на Counter-Strike, так как это максимально командная игра. Плюс она близка лично нам. Позже уже будем расширяться".

Описание Даниил Тарима и Иван Чернявский © Личный архив Даниила Таримы и Ивана Чернявского

Но ребята понимают, что их сверстники не должны проводить все свободное время только за компьютером. Так что они также планируют добавить в услуги школы физическую подготовку. В каком это будет виде, они пока не уточняют. Кроме того, Даниил и Иван активно продвигают и развивают свой проект на конкурсных площадках. В 2021 году они заняли первое место в региональном конкурсе "Прорыв года" среди самозанятых. В этом же году ребята победили в региональном чемпионате "Молодые профессиональны" (WorldSkills Russia) Смоленской области по компетенции "предпринимательство" среди юниоров. "Мы развивали проект, провели апробацию MVP (минимально жизнеспособный продукт, позволяет получить осмысленную обратную связь от пользователей — прим. ТАСС), стали сотрудничать с действующими предпринимателями региона и центром "Мой бизнес. Смоленск".

Когда мы только узнали об этом чемпионате, то сразу поняли, что нужно не упускать шанс и участвовать. Сначала мы выиграли в школьном этапе, затем прошли региональный. В мае вместе с еще пятью смоленскими школьниками преодолели отборочные соревнования в Ярославле и теперь вышли в финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — 2021, который пройдет в июле в Уфе. Еще планируем диверсифицировать проект — а именно развивать туристическое направление в формате кибертура в Смоленск. Мы представили его для участия во всероссийском образовательно-туристическом конкурсе "Страна открытий", сняв ролик, в котором рассказываем и о Смоленске, и о проекте нашей кибершколы. Сейчас мы проводим кибертурниры на летних детских площадках, развивая компетенции школьников и формируя целевую аудиторию для нашего проекта". О том, почему решили заняться бизнесом Антон рассказывает, что предпринимательская жилка у него была с самого детства. "Даже на даче я продавал друзьям какие-то мелочи и безделушки буквально по пять рублей. Мне нравилось продавать, нравилось при этом общаться с людьми. Я взрослел, и со временем мне начали попадаться видео на YouTube про бизнес. Кроме того, помогло общение с действующими предпринимателями, с которыми познакомился на бизнес-тренингах в Туле. Так я проникся идеей собственного дела. А вот начал его в ноябре 2020 года. И сейчас уже могу сказать, что мне пандемия во многом помогла. Как раз в этот период многие онлайн-сервисы выросли, и у них появилась потребность в качественной рекламе и трафике из соцсетей, который окупается. Войдя в эту сферу, я попал в растущее направление. А растущий рынок прощает ошибки". Для Григория предпринимательство началось с городского органа ученического самоуправления "Тульская городская школьная Дума", где он был "депутатом". Там он то и дело знакомился с успешными и известными людьми Тульского региона, среди которых оказывались в том числе и предприниматели старше 18 лет.

Описание Григорий Васичев © Личный архив Григория Васичева

"У одного из них — Кирилла — я подрабатывал какое-то время менеджером по продажам в мессенджерах. Тогда же мы начали хорошо общаться. Он мне скидывал различные курсы, вебинары и т.п. по предпринимательству и всячески помогал осваиваться в бизнесе.

В декабре 2020 года в городе прошел довольно крупный интенсив от Фабрики предпринимательства: нас учили четыре дня по восемь часов, а в итоге мы должны были сдать проект. Как раз тогда и зародилась идея по "упаковкам" соцсетей

Кроме того, я уже года два увлекаюсь фотографией и дизайном. Плюс прикинул, что SMM довольно раскрученное и конкурентное направление, а агентств, которые занимаются подобными "упаковками" в масштабах всей страны, довольно мало, так что я посоветовался все с тем же Кириллом и решил реализовывать проект. Сначала я работал с тульскими предпринимателями, потом начал выходить на всю Россию. И теперь только с другими регионами и работаю. Во-первых, удивительно, но с людьми из других городов легче клеится диалог. А во-вторых, в Туле не так много крупных проектов". О том, как стали самозанятыми Когда Антон только решил заняться своим делом, то прошел два курса по трафику из TikTok. И сразу же начал искать клиентов. Как правило, это были компании, то есть юридические лица, которым работать с ним как с физлицом было очень трудно. "Поэтому еще через две-три недели я оформился как самозанятый, — объясняет подросток. — Теперь работаю по договору, выставляю клиентам счет на оплату, а после отправляю чек. Это очень удобно.

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Про сам режим для самозанятых я узнал в Тульском областном бизнес-инкубаторе. Я часто общаюсь с его директором Юлией Шаламовой. И в какой-то момент я пришел с вопросом, как организовать работу, чтобы юридически облегчить взаимодействие с заказчиками. Она-то и посоветовала мне оформиться как самозанятому, чтобы удобнее было справляться с потоком клиентов. И на самом деле мне даже приятно, что я, по сути, вкладываюсь в государство. Чтобы зарегистрироваться, я обратился в отделение налоговой службы. Там сотрудник помог установить приложение "Мой налог" и авторизоваться. Он же познакомил с функционалом приложения и даже помог провести первую сделку. У меня тогда как раз был клиент, которому нужно было предоставить чек. В дальнейшем у меня не возникало никаких проблем. Раньше мне казалось, мол, все, что касается налогов и денежного взаимодействия с государством, это очень сложно. Но сейчас я просто захожу в приложение, нажимаю три кнопки, и чек для клиента готов. Все очень просто. Разве что лично мне не хватает даты, когда спишется налог. А это важно для планирования, чтобы у меня были эти деньги на привязанной к аккаунту карте". В том же Тульском бизнес-инкубаторе о режиме для самозанятых узнал и Григорий. ​​​У него подключение тоже не вызвало проблем. "Ведь приложение очень удобное — вводишь паспортные данные, номер телефона, и все прекрасно работает. Регистрация заняла буквально пару минут от силы. Можно сказать, что порог вхождения максимально упрощен. За время работы никаких сложностей тоже не возникало. Плюс в приложении есть отдельная вкладка с часто задаваемыми вопросами, где можно найти почти все ответы, которые интересуют. Система очень юзерфрендли и легкая в освоении". Даниил и Иван сознательно подошли к проекту.

Мы просто не можем начать свой бизнес, не зарегистрировавшись. А что касается выбора именно формы режима для самозанятых, то мы сравнили его с ИП и даже с юридическим лицом и поняли, что в текущий момент это максимально подходящая для нас система как для новичков

Насколько нам известно, этот режим появился сравнительно недавно. И как только он запустился, о нем стали много говорить в новостях. Так что поискали больше информации в интернете, и оказалось, что стать самозанятым может даже несовершеннолетний человек. Так мы поняли, что это наша возможность проявить себя и попробовать что-то новое". Ребята в свою очередь зарегистрировались через "Сбербанк Онлайн" — там уже были все данные, нужно было только дополнительно ввести СНИЛС (режим позволяет зарегистрироваться самозанятому через уполномоченные банки — прим. ТАСС). О заказчиках "Самого первого клиента я нашел еще до того, как зарегистрировался в качестве самозанятого. Где-то через полторы-две недели после прохождения самого первого обучающего курса, — вспоминает Антон. — Я делал рассылки во "ВКонтакте" по владельцам онлайн-школ определенного масштаба. И вот один из них откликнулся, договорились о консультации, где я рассказал ему, чем могу быть полезен. В результате на мое предложение согласились.

Когда я только начинаю общаться с новыми клиентами, никто даже не предполагает, что я могу быть самозанятым

Сначала они проникаются моим предложением. Потом у них возникают сомнения, что, вероятно, мою работу придется оформлять какими-то окольными путями. И тут я объясняю, что работаю по договору, могу выставить счет на оплату, а после сформировать чек для бухгалтерской отчетности. Они, конечно, удивляются, но после мы приятно работаем вместе в течение долгих месяцев.

Описание Антон Апращенко © Личный архив Антона Апращенко

С договором мне повезло — у одного их первых заказчиков уже был образец. Дальше я просто переделал его немного под себя и теперь скидываю всем новым клиентам. Кроме того, у многих организаций и так есть готовая "рыба" договора для работы с подрядчиками — это все упрощает". Вместе с Григорием в "упаковке" работает еще двое самозанятых подростков. "Каждый делает полностью один проект от и до. Мы пробовали разбивать один проект по задачам и делать вместе, но вышло не очень хорошо. Пока удобнее, чтобы каждый полностью брал один проект на себя. А так как нас трое, это просто позволяет брать больше заданий.

Клиенты на работу с самозанятыми подростками реагируют по-разному. Есть те, кому необходима отчетность, и они нас только приветствуют. Они, конечно, этого не ожидают, когда работают с подростком, так что, отправляя им чеки, встречаю только положительную реакцию. В принципе, этот режим и приложение упрощают взаимодействие с клиентами. А сам статус самозанятого поднимает уровень доверия. Оно лишним никогда не бывает. Например, мы сталкивались с ситуациями, когда нам не доверяли доступ к аккаунтам, чтобы мы внедрили разработанную "упаковку". Нам пришлось отправлять клиентам просто файлы, чтобы они уже сами их устанавливали. В результате приходилось создавать фейковые сообщества, устанавливать туда нашу "упаковку", снимать видео, как мы это делаем, и отправлять его заказчикам, чтобы они могли бы уже установить нашу работу на свои реальные аккаунты. Лишняя работа выходит. Но я понимаю и принимаю опасения клиентов". Даниил и Иван делят свою аудиторию на два сегмента: b2b — организация челленджей между двумя юридическими организациями, которые те могут использовать, например, для тимбилдинга, и b2c — как раз "образовательные" программы. "У нас будет три образовательные программы для разных возрастных категорий: детей 10–12 лет будем обучать развивающим играм, 12–15 лет — уже более взрослым играм, в 15–30 лет можно обучать взрослым играм". Об отношениях с родителями "С родителями мне очень повезло, — делится Антон. — Они с самого начала меня поддерживали. Даже когда у меня были другие проекты и не было результатов, они в меня верили. И сейчас, когда результаты появились, особенно поддерживают. В том числе дают советы по дальнейшему развитию. Как лучше распорядиться деньгами? Какую часть лучше отложить? Какую часть лучше инвестировать в покупку чего бы то ни было.

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Но контролировать они меня не пытаются. Мой доход — мое дело. И я сам его трачу — на гаджеты, чтобы комфортно работать, на курсы, на саморазвитие. Но со временем, с масштабированием проектов, собираюсь участвовать в семейном бюджете — на еду, на жилье и т.п. Что касается рабочего времени, меня тоже не нужно контролировать. У меня есть четкий тайм-менеджмент: я работаю в день пять часов, в выходные стараюсь отключаться от работы и отдыхать. Это помогает наполняться энергией, чтобы на следующей неделе еще лучше работать". А вот Григорий посетовал, что поначалу у родителей было некоторое недоверие, мол, в какой еще бизнес ты лезешь, остановись. Но они вместе это преодолели. "Был период, когда они особо не понимали, чем я занимаюсь, и потому не интересовались. Но сейчас, когда они понимают, что именно я делаю, они меня поддерживают, и я вижу их одобрение. Вообще, мне кажется, взрослым свойственен стереотип, что, будучи подростком, можно или работать на низкооплачиваемых работах (промоутер и т.п.), или не работать вообще.

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Контролировать ни время за работой, ни мой доход родители не пытаются. Но иногда им приходится напоминать мне, что пора есть и отдыхать, — когда я слишком зарабатываюсь.

Описание Григорий Васичев © Личный архив Григория Васичева

В вопросе денег у них есть установка, что я могу распоряжаться заработком, как хочу. Но я и сам участвую в семейном бюджете, и они иногда могут попросить что-то отложить на общие нужды. Считаю, что это правильно — они поддерживают меня, я тоже им помогаю по мере сил". У Даниила и Ивана с родителями тоже все согласовано. Главное, чтобы их деятельность не шла в ущерб образованию, ведь учеба тоже важна. Так как ребятам только по 15 лет, то обоим потребовались письменные разрешения на работу. "Разрешение написано в свободной форме, и мы всегда прикладываем его к договору и всем бумагам, которые предоставляем клиентам" (в России разрешение на работу требуется подросткам 14–15 лет или детям младше, если это занятость в кино, театре, в цирке или на концертах — прим. ТАСС). О том, как совмещать работу и учебу Антону Апращенко совмещать работу и учебу помогает выстроенный тайм-менеджмент. "Конечно, есть какие-то вещи, которыми пришлось немного пожертвовать. Впрочем, я все равно получаю удовольствие от работы, от развития, от спорта. Считаю, у меня получается неплохо совмещать бизнес и учебу — я учусь на четыре и пять. Хотя непосредственно школьные знания не особо пригодились в предпринимательстве. А вот навык коммуникации, полученный в том числе и в школе, наоборот, очень помогает.

В дальнейшем я хотел бы получить образование в сфере менеджмента, управления и экономики. Такое образование, по-моему, поможет не только непосредственно в бизнесе, но и в повседневной жизни. Думаю, для высшего образования буду переезжать в Москву. Столица наверняка поможет в налаживании контактов — там живет больше потенциальных клиентов, друзей и деловых партнеров". У Даниила и Ивана тоже есть планы на высшее образование. Оба задумываются над сферой IT, но конкретно пока еще только прицениваются. При этом у Ивана есть идея получить два высших образования, чтобы второе было связано с менеджментом. А вот Григорий Васичев пока еще не решил, нужно ли ему высшее образование. "Но если я все-таки решу его получать, то мне интересны три направления: управление, экономика и маркетинг. И все это так или иначе я мог бы интегрировать в бизнес. Но пока я в школе, чтобы совмещать учебу и бизнес, конечно, приходится расставлять приоритеты и чем-то поступаться. Я ведь отличник — нужно держать планку. Плюс в пору экзаменов приходилось либо какие-то проекты отдать другим ребятам из команды, либо уменьшать свое свободное время. Поначалу этот баланс находился интуитивно, сейчас уже вынужден более сознательно заниматься тайм-менеджментом — писать план, оценивать объем задач, сколько времени на них нужно, а сколько я могу потратить и т.д.

Когда чувствуешь, что вот-вот перегоришь, нужно снижать нагрузку, собирать команду, которой можно делегировать какие-то задачи или целые проекты. Иначе в одиночку долго все не вывезешь

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