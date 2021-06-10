"Подростки-бизнесмены вызывают скепсис". Как те, кому нет 18 лет, становятся самозанятыми

В России на 2018 год (последние опубликованные данные Росстата) официально работало 575,7 тыс. подростков в возрасте 14–18 лет. Но это именно с заключением трудового договора. В 2019 году в стране стартовал десятилетний эксперимент налога на профессиональный доход (НПД), более известный как налог для самозанятых. Он доступен и несовершеннолетним россиянам тоже.
- Самозанятые — люди, работающие сами на себя без привлечения дополнительных работников.
- Фактически налог на профессиональный доход (так "налог для самозанятых" называется официально) — это экспериментальный режим для оплаты налога на доходы (НДФЛ).
- Его запустили в 2019 году на 10 лет. С осени 2020 года действует по всей России.
- Налоговые ставки: 4% — с доходов при работе с физлицами; 6% — при работе с юрлицами.
- Налоговый вычет: 10 тыс. рублей. Рассчитывается автоматически.
- Ограничения: доход не более 2,4 млн рублей в год.
- Не надо формировать отчеты и декларации в Федеральную налоговую службу (ФНС).
- Чек формируется в приложении "Мой налог".
- Не нужно платить обязательные страховые взносы.
- Можно совмещать с работой по трудовому договору, нельзя — с другими специальными налоговыми режимами (например, ИП и т.д.).
- Можно зарегистрироваться в мобильном приложении, на сайте ФНС, через уполномоченный банк или портал госуслуг.
На конец 2020 года более 18 тыс. подростков оформились как самозанятые, сообщали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Там же редактора ТАСС познакомили с некоторыми из них.
17-летний Антон Апращенко из Тулы занимается таргетированием рекламы в TikTok. Его земляк Григорий Васичев в свои 17 лет также работает в соцсетях — помогает компаниям продвигаться, "упаковывая" их аккаунты в едином стиле — не только визуально, но и по содержанию. А 15-летние Даниил Тарима и Иван Чернявский из Смоленска объединились, чтобы вывести увлечение компьютерными играми на новый уровень и организовать собственную кибершколу.
Побеседовали с четырьмя несовершеннолетними самозанятыми предпринимателями.
О проектах
Антон Апращенко так объясняет, почему сфокусировался на работе именно в TikTok:
Прежде чем начать расширение бизнеса, хочу сначала стать экспертом номер один именно по TikTok. Тогда я смогу предлагать заказчикам качественную генерацию трафика не только там, но в Facebook, Instagram и "ВКонтакте".
Естественно, рано или поздно с ростом дохода придется меняться, ведь в режиме для самозанятых есть ограничения. Так что я уже сейчас задумываюсь, что, может, примерно через год зарегистрирую ИП. Это позволит выйти не только за рамки ограничения дохода (2,4 млн рублей в год — прим. ТАСС), но и нанять сотрудников".
Григорий Васичев работает в кооперации с еще несколькими самозанятыми подростками.
"Мы прорабатываем для компаний смысловое и визуальное наполнение их социальных сетей. То есть мы делаем социальные сети организаций профессионально оформленными, как со смысловой, так и с визуальной стороны. А делается это для того, чтобы увеличить доверие покупателей, количество продаж и, как следствие, заработок.
Кроме того, мы прорабатываем и оставляем клиентам шаблоны, чтобы они могли в дальнейшем уже сами вести свои соцсети без нашей помощи. Хотя и услуги SMM мы тоже оказываем, но это не основной наш интерес".
Григорий работает главным образом во "ВКонтакте", Instagram. Очень хочет попробовать "Одноклассники" — аудитория там, по его словам, платежеспособная, но большинство почему-то обходят эту соцсеть стороной.
Еще один проект, который Григорий развивает уже со старшим партнером, — это выпускные альбомы для школьников. "Проект довольно новый — мы запустили его в конце 2020 года. Вообще все классы выбирают, у кого делать альбомы, еще в сентябре, но ничего страшного — свою аудиторию мы все равно нашли. И в следующем году планирую делать упор именно на этот проект.
Чем отличаемся от остальных? Дизайном, внутренним наполнением, индивидуальной работой с каждым классом и современным качественным подходом".
Даниил Тарима и Иван Чернявский тоже зарегистрированы каждый как самозанятый, но работают вместе и рассказывают о своем деле тоже вместе.
"Эта идея появилась у нас уже давно. Мы заметили, что киберспорт пользуется все большей популярностью, и решили тоже развивать эту сферу. Наш проект — центр по обучению киберспортивным играм. В Смоленске таких мест нет, поэтому мы будем первыми. Мы проводим обучение по разным образовательным программам и организуем турниры. При запуске проекта сфокусировались на Counter-Strike, так как это максимально командная игра. Плюс она близка лично нам. Позже уже будем расширяться".
Но ребята понимают, что их сверстники не должны проводить все свободное время только за компьютером. Так что они также планируют добавить в услуги школы физическую подготовку. В каком это будет виде, они пока не уточняют.
Кроме того, Даниил и Иван активно продвигают и развивают свой проект на конкурсных площадках. В 2021 году они заняли первое место в региональном конкурсе "Прорыв года" среди самозанятых. В этом же году ребята победили в региональном чемпионате "Молодые профессиональны" (WorldSkills Russia) Смоленской области по компетенции "предпринимательство" среди юниоров. "Мы развивали проект, провели апробацию MVP (минимально жизнеспособный продукт, позволяет получить осмысленную обратную связь от пользователей — прим. ТАСС), стали сотрудничать с действующими предпринимателями региона и центром "Мой бизнес. Смоленск".
Когда мы только узнали об этом чемпионате, то сразу поняли, что нужно не упускать шанс и участвовать. Сначала мы выиграли в школьном этапе, затем прошли региональный. В мае вместе с еще пятью смоленскими школьниками преодолели отборочные соревнования в Ярославле и теперь вышли в финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — 2021, который пройдет в июле в Уфе.
Еще планируем диверсифицировать проект — а именно развивать туристическое направление в формате кибертура в Смоленск. Мы представили его для участия во всероссийском образовательно-туристическом конкурсе "Страна открытий", сняв ролик, в котором рассказываем и о Смоленске, и о проекте нашей кибершколы. Сейчас мы проводим кибертурниры на летних детских площадках, развивая компетенции школьников и формируя целевую аудиторию для нашего проекта".
О том, почему решили заняться бизнесом
Антон рассказывает, что предпринимательская жилка у него была с самого детства.
"Даже на даче я продавал друзьям какие-то мелочи и безделушки буквально по пять рублей. Мне нравилось продавать, нравилось при этом общаться с людьми. Я взрослел, и со временем мне начали попадаться видео на YouTube про бизнес. Кроме того, помогло общение с действующими предпринимателями, с которыми познакомился на бизнес-тренингах в Туле. Так я проникся идеей собственного дела.
А вот начал его в ноябре 2020 года. И сейчас уже могу сказать, что мне пандемия во многом помогла. Как раз в этот период многие онлайн-сервисы выросли, и у них появилась потребность в качественной рекламе и трафике из соцсетей, который окупается. Войдя в эту сферу, я попал в растущее направление. А растущий рынок прощает ошибки".
Для Григория предпринимательство началось с городского органа ученического самоуправления "Тульская городская школьная Дума", где он был "депутатом". Там он то и дело знакомился с успешными и известными людьми Тульского региона, среди которых оказывались в том числе и предприниматели старше 18 лет.
"У одного из них — Кирилла — я подрабатывал какое-то время менеджером по продажам в мессенджерах. Тогда же мы начали хорошо общаться. Он мне скидывал различные курсы, вебинары и т.п. по предпринимательству и всячески помогал осваиваться в бизнесе.
Кроме того, я уже года два увлекаюсь фотографией и дизайном. Плюс прикинул, что SMM довольно раскрученное и конкурентное направление, а агентств, которые занимаются подобными "упаковками" в масштабах всей страны, довольно мало, так что я посоветовался все с тем же Кириллом и решил реализовывать проект. Сначала я работал с тульскими предпринимателями, потом начал выходить на всю Россию. И теперь только с другими регионами и работаю.
Во-первых, удивительно, но с людьми из других городов легче клеится диалог. А во-вторых, в Туле не так много крупных проектов".
О том, как стали самозанятыми
Когда Антон только решил заняться своим делом, то прошел два курса по трафику из TikTok. И сразу же начал искать клиентов. Как правило, это были компании, то есть юридические лица, которым работать с ним как с физлицом было очень трудно.
"Поэтому еще через две-три недели я оформился как самозанятый, — объясняет подросток. — Теперь работаю по договору, выставляю клиентам счет на оплату, а после отправляю чек. Это очень удобно.
Про сам режим для самозанятых я узнал в Тульском областном бизнес-инкубаторе. Я часто общаюсь с его директором Юлией Шаламовой. И в какой-то момент я пришел с вопросом, как организовать работу, чтобы юридически облегчить взаимодействие с заказчиками. Она-то и посоветовала мне оформиться как самозанятому, чтобы удобнее было справляться с потоком клиентов.
И на самом деле мне даже приятно, что я, по сути, вкладываюсь в государство.
Чтобы зарегистрироваться, я обратился в отделение налоговой службы. Там сотрудник помог установить приложение "Мой налог" и авторизоваться. Он же познакомил с функционалом приложения и даже помог провести первую сделку. У меня тогда как раз был клиент, которому нужно было предоставить чек. В дальнейшем у меня не возникало никаких проблем.
Раньше мне казалось, мол, все, что касается налогов и денежного взаимодействия с государством, это очень сложно. Но сейчас я просто захожу в приложение, нажимаю три кнопки, и чек для клиента готов. Все очень просто. Разве что лично мне не хватает даты, когда спишется налог. А это важно для планирования, чтобы у меня были эти деньги на привязанной к аккаунту карте".
В том же Тульском бизнес-инкубаторе о режиме для самозанятых узнал и Григорий. У него подключение тоже не вызвало проблем. "Ведь приложение очень удобное — вводишь паспортные данные, номер телефона, и все прекрасно работает. Регистрация заняла буквально пару минут от силы. Можно сказать, что порог вхождения максимально упрощен.
За время работы никаких сложностей тоже не возникало. Плюс в приложении есть отдельная вкладка с часто задаваемыми вопросами, где можно найти почти все ответы, которые интересуют. Система очень юзерфрендли и легкая в освоении".
Даниил и Иван сознательно подошли к проекту.
Насколько нам известно, этот режим появился сравнительно недавно. И как только он запустился, о нем стали много говорить в новостях. Так что поискали больше информации в интернете, и оказалось, что стать самозанятым может даже несовершеннолетний человек. Так мы поняли, что это наша возможность проявить себя и попробовать что-то новое".
Ребята в свою очередь зарегистрировались через "Сбербанк Онлайн" — там уже были все данные, нужно было только дополнительно ввести СНИЛС (режим позволяет зарегистрироваться самозанятому через уполномоченные банки — прим. ТАСС).
О заказчиках
"Самого первого клиента я нашел еще до того, как зарегистрировался в качестве самозанятого. Где-то через полторы-две недели после прохождения самого первого обучающего курса, — вспоминает Антон. — Я делал рассылки во "ВКонтакте" по владельцам онлайн-школ определенного масштаба. И вот один из них откликнулся, договорились о консультации, где я рассказал ему, чем могу быть полезен. В результате на мое предложение согласились.
Сначала они проникаются моим предложением. Потом у них возникают сомнения, что, вероятно, мою работу придется оформлять какими-то окольными путями. И тут я объясняю, что работаю по договору, могу выставить счет на оплату, а после сформировать чек для бухгалтерской отчетности. Они, конечно, удивляются, но после мы приятно работаем вместе в течение долгих месяцев.
С договором мне повезло — у одного их первых заказчиков уже был образец. Дальше я просто переделал его немного под себя и теперь скидываю всем новым клиентам. Кроме того, у многих организаций и так есть готовая "рыба" договора для работы с подрядчиками — это все упрощает".
Вместе с Григорием в "упаковке" работает еще двое самозанятых подростков. "Каждый делает полностью один проект от и до. Мы пробовали разбивать один проект по задачам и делать вместе, но вышло не очень хорошо. Пока удобнее, чтобы каждый полностью брал один проект на себя. А так как нас трое, это просто позволяет брать больше заданий.
Клиенты на работу с самозанятыми подростками реагируют по-разному. Есть те, кому необходима отчетность, и они нас только приветствуют. Они, конечно, этого не ожидают, когда работают с подростком, так что, отправляя им чеки, встречаю только положительную реакцию.
В принципе, этот режим и приложение упрощают взаимодействие с клиентами. А сам статус самозанятого поднимает уровень доверия. Оно лишним никогда не бывает.
Например, мы сталкивались с ситуациями, когда нам не доверяли доступ к аккаунтам, чтобы мы внедрили разработанную "упаковку". Нам пришлось отправлять клиентам просто файлы, чтобы они уже сами их устанавливали. В результате приходилось создавать фейковые сообщества, устанавливать туда нашу "упаковку", снимать видео, как мы это делаем, и отправлять его заказчикам, чтобы они могли бы уже установить нашу работу на свои реальные аккаунты. Лишняя работа выходит. Но я понимаю и принимаю опасения клиентов".
Даниил и Иван делят свою аудиторию на два сегмента: b2b — организация челленджей между двумя юридическими организациями, которые те могут использовать, например, для тимбилдинга, и b2c — как раз "образовательные" программы.
"У нас будет три образовательные программы для разных возрастных категорий: детей 10–12 лет будем обучать развивающим играм, 12–15 лет — уже более взрослым играм, в 15–30 лет можно обучать взрослым играм".
Об отношениях с родителями
"С родителями мне очень повезло, — делится Антон. — Они с самого начала меня поддерживали. Даже когда у меня были другие проекты и не было результатов, они в меня верили. И сейчас, когда результаты появились, особенно поддерживают. В том числе дают советы по дальнейшему развитию. Как лучше распорядиться деньгами? Какую часть лучше отложить? Какую часть лучше инвестировать в покупку чего бы то ни было.
Но контролировать они меня не пытаются. Мой доход — мое дело. И я сам его трачу — на гаджеты, чтобы комфортно работать, на курсы, на саморазвитие. Но со временем, с масштабированием проектов, собираюсь участвовать в семейном бюджете — на еду, на жилье и т.п.
Что касается рабочего времени, меня тоже не нужно контролировать. У меня есть четкий тайм-менеджмент: я работаю в день пять часов, в выходные стараюсь отключаться от работы и отдыхать. Это помогает наполняться энергией, чтобы на следующей неделе еще лучше работать".
А вот Григорий посетовал, что поначалу у родителей было некоторое недоверие, мол, в какой еще бизнес ты лезешь, остановись. Но они вместе это преодолели.
"Был период, когда они особо не понимали, чем я занимаюсь, и потому не интересовались. Но сейчас, когда они понимают, что именно я делаю, они меня поддерживают, и я вижу их одобрение. Вообще, мне кажется, взрослым свойственен стереотип, что, будучи подростком, можно или работать на низкооплачиваемых работах (промоутер и т.п.), или не работать вообще.
Контролировать ни время за работой, ни мой доход родители не пытаются. Но иногда им приходится напоминать мне, что пора есть и отдыхать, — когда я слишком зарабатываюсь.
В вопросе денег у них есть установка, что я могу распоряжаться заработком, как хочу. Но я и сам участвую в семейном бюджете, и они иногда могут попросить что-то отложить на общие нужды. Считаю, что это правильно — они поддерживают меня, я тоже им помогаю по мере сил".
У Даниила и Ивана с родителями тоже все согласовано. Главное, чтобы их деятельность не шла в ущерб образованию, ведь учеба тоже важна. Так как ребятам только по 15 лет, то обоим потребовались письменные разрешения на работу. "Разрешение написано в свободной форме, и мы всегда прикладываем его к договору и всем бумагам, которые предоставляем клиентам" (в России разрешение на работу требуется подросткам 14–15 лет или детям младше, если это занятость в кино, театре, в цирке или на концертах — прим. ТАСС).
О том, как совмещать работу и учебу
Антону Апращенко совмещать работу и учебу помогает выстроенный тайм-менеджмент. "Конечно, есть какие-то вещи, которыми пришлось немного пожертвовать. Впрочем, я все равно получаю удовольствие от работы, от развития, от спорта. Считаю, у меня получается неплохо совмещать бизнес и учебу — я учусь на четыре и пять. Хотя непосредственно школьные знания не особо пригодились в предпринимательстве. А вот навык коммуникации, полученный в том числе и в школе, наоборот, очень помогает.
В дальнейшем я хотел бы получить образование в сфере менеджмента, управления и экономики. Такое образование, по-моему, поможет не только непосредственно в бизнесе, но и в повседневной жизни.
Думаю, для высшего образования буду переезжать в Москву. Столица наверняка поможет в налаживании контактов — там живет больше потенциальных клиентов, друзей и деловых партнеров".
У Даниила и Ивана тоже есть планы на высшее образование. Оба задумываются над сферой IT, но конкретно пока еще только прицениваются. При этом у Ивана есть идея получить два высших образования, чтобы второе было связано с менеджментом.
А вот Григорий Васичев пока еще не решил, нужно ли ему высшее образование. "Но если я все-таки решу его получать, то мне интересны три направления: управление, экономика и маркетинг. И все это так или иначе я мог бы интегрировать в бизнес.
Но пока я в школе, чтобы совмещать учебу и бизнес, конечно, приходится расставлять приоритеты и чем-то поступаться. Я ведь отличник — нужно держать планку. Плюс в пору экзаменов приходилось либо какие-то проекты отдать другим ребятам из команды, либо уменьшать свое свободное время.
Поначалу этот баланс находился интуитивно, сейчас уже вынужден более сознательно заниматься тайм-менеджментом — писать план, оценивать объем задач, сколько времени на них нужно, а сколько я могу потратить и т.д.
О том, чего не хватает в работе
Антон Апращенко хотел бы, чтобы государственные организации помогали организовывать больше встреч с опытными менторами, предпринимателями, бизнесменами из сферы маркетинга и т.п. И чтобы более опытные игроки на рынке этим опытом делились.
Григорию Васичеву же кажется немного неправильным, что молодых предпринимателей, и особенно подростков, приравнивают к взрослым бизнесменам. "Не хватает образовательных площадок. А тех, что есть, очень немного, и они часто не профильные.
Плюс отдельно считаю нужным отметить необходимость обучения юридическим основам. Это пригодится не только молодым предпринимателям, но и в принципе всем школьникам".
Арина Раксина, Габриэла Чалабова