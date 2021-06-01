Где взять деньги на личный проект, если вы физлицо? Гранты, донаты и краудфандинг

Условия: вы частное лицо, у вас нет команды, но есть идея, блог или небольшое дело, для развития нужны деньги. Как получить финансовую помощь кроме того, чтобы написать в Facebook: "Друзья, можете помочь?.." Есть как минимум три варианта — сайты, где подписчики поддерживают блоги донатами, площадки для краудфандинга и гранты.

Блоги и аккаунт на Patreon

Во-первых, в некоторых соцсетях есть кнопка для донатов, чтобы пользователи могли отправлять блогерам деньги. Такой инструмент, например, на YouTube и во "ВКонтакте". Автор блога может выводить деньги, уплачивая комиссию площадке. Во-вторых, есть платформы, где авторы принимают регулярные пожертвования от подписчиков. Такой популярный сайт — Patreon. Его суть — вроде подписки на Netflix, но подписываетесь вы не на стриминговый сервис с кино, а на любимых блогеров.

"Четыре года назад я завел в блог в Instagram про легкую атлетику. Три года назад он стал более-менее активно расти. Сейчас я веду блог на разных площадках — у меня еще есть YouTube, подкасты, то есть работаю на себя. Когда блог только появился, я работал в букмекерской конторе. Потом меня позвали в интернет-журнал, который пишет про легкую атлетику. Началась пандемия — меня уволили. Два месяца сидел дома и ничего не делал — как раз был пик локдауна. Когда закончились деньги, я пошел курьером в "Яндекс.Еду". Рассказал об этом своим подписчикам, но не потому, что мне хотелось вызвать жалость, я тогда не знал, во что это выльется. Просто я рассказываю в блоге о важных событиях в жизни. Люди стали писать: "Давай мы тебе начнем донатить". А мне не хотелось подключать донаты на карту, ну и многие стали писать "Создай Patreon". Я сначала сомневался — криэйторы на Patreon предоставляют подписчикам какой-то эксклюзивный контент. А у меня специфика — новости, я везде их пишу бесплатно. Но моих подписчиков это устраивало, и я решил: "Раз вы так говорите — сделаю". В итоге я придумал некоторые "плюшки" для них — даю предпоказы видео, иногда заливаю эксклюзивные выпуски подкастов", — рассказывает блогер Константин Кан.

На Patreon автор сам устанавливает стоимость подписки и назначает бонусы для подписчиков. Есть нижняя планка, которую предлагает сайт, — $1. Верхней нет. "У меня, например, стоимость $2, $5 и $10 в месяц. В зависимости от того, сколько донатит твой патрон, — он получает те или иные плюшки. Два доллара — ты просто поддерживаешь. Пять — маленькие бонусы. За десять — закрытый чат, где я общаюсь с подписчиками".

Константин Кан говорит, что Patreon приносит ему "ощутимую сумму, которая позволяет ездить в поездки и покупать новые девайсы для блога". До Patreon он не пользовался сервисами по сборам донатов, но пару раз открывал сбор денег на технику в своих соцсетях. "Это были разовые акции. Прямо посреди чемпионата России в 2019 году у меня разбился экран телефона, не было денег, чтобы его починить. Я написал: "Ребята, такой-то номер карточки, помогите собрать денег". Мне накидали. Но мне не нравятся сборы на карту — это выглядит так себе. Несерьезно. Patreon не меняет суть радикально — люди донатят тебе деньги. Но выглядит это гораздо приличнее, как обычная подписка на стриминговый сервис, а не так, будто тебя взломали и друзьям приходит спам: "Помогите…" Деньги — важная составляющая Patreon, но также он дает мне осознание того, что люди готовы меня поддерживать И это даже важнее, чем финансовая составляющая".

Краудфандинг

Площадки для народного финансирования подходят не только блогерам, но и тем, у кого нет подписчиков в соцсетях. Эти сайты помогают авторам раскручивать проекты. С помощью краудфандинга артисты выпускают альбомы и клипы, фотографы — снимают документальные проекты, а жители провинции, например, обустраивают маленькие музеи.