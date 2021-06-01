Где взять деньги на личный проект, если вы физлицо? Гранты, донаты и краудфандинг

Условия: вы частное лицо, у вас нет команды, но есть идея, блог или небольшое дело, для развития нужны деньги. Как получить финансовую помощь кроме того, чтобы написать в Facebook: "Друзья, можете помочь?.." Есть как минимум три варианта — сайты, где подписчики поддерживают блоги донатами, площадки для краудфандинга и гранты.
Блоги и аккаунт на Patreon
Во-первых, в некоторых соцсетях есть кнопка для донатов, чтобы пользователи могли отправлять блогерам деньги. Такой инструмент, например, на YouTube и во "ВКонтакте". Автор блога может выводить деньги, уплачивая комиссию площадке. Во-вторых, есть платформы, где авторы принимают регулярные пожертвования от подписчиков. Такой популярный сайт — Patreon. Его суть — вроде подписки на Netflix, но подписываетесь вы не на стриминговый сервис с кино, а на любимых блогеров.
"Четыре года назад я завел в блог в Instagram про легкую атлетику. Три года назад он стал более-менее активно расти. Сейчас я веду блог на разных площадках — у меня еще есть YouTube, подкасты, то есть работаю на себя. Когда блог только появился, я работал в букмекерской конторе. Потом меня позвали в интернет-журнал, который пишет про легкую атлетику. Началась пандемия — меня уволили. Два месяца сидел дома и ничего не делал — как раз был пик локдауна. Когда закончились деньги, я пошел курьером в "Яндекс.Еду". Рассказал об этом своим подписчикам, но не потому, что мне хотелось вызвать жалость, я тогда не знал, во что это выльется. Просто я рассказываю в блоге о важных событиях в жизни. Люди стали писать: "Давай мы тебе начнем донатить". А мне не хотелось подключать донаты на карту, ну и многие стали писать "Создай Patreon". Я сначала сомневался — криэйторы на Patreon предоставляют подписчикам какой-то эксклюзивный контент. А у меня специфика — новости, я везде их пишу бесплатно. Но моих подписчиков это устраивало, и я решил: "Раз вы так говорите — сделаю". В итоге я придумал некоторые "плюшки" для них — даю предпоказы видео, иногда заливаю эксклюзивные выпуски подкастов", — рассказывает блогер Константин Кан.
На Patreon автор сам устанавливает стоимость подписки и назначает бонусы для подписчиков. Есть нижняя планка, которую предлагает сайт, — $1. Верхней нет. "У меня, например, стоимость $2, $5 и $10 в месяц. В зависимости от того, сколько донатит твой патрон, — он получает те или иные плюшки. Два доллара — ты просто поддерживаешь. Пять — маленькие бонусы. За десять — закрытый чат, где я общаюсь с подписчиками".
Константин Кан говорит, что Patreon приносит ему "ощутимую сумму, которая позволяет ездить в поездки и покупать новые девайсы для блога". До Patreon он не пользовался сервисами по сборам донатов, но пару раз открывал сбор денег на технику в своих соцсетях. "Это были разовые акции. Прямо посреди чемпионата России в 2019 году у меня разбился экран телефона, не было денег, чтобы его починить. Я написал: "Ребята, такой-то номер карточки, помогите собрать денег". Мне накидали. Но мне не нравятся сборы на карту — это выглядит так себе. Несерьезно. Patreon не меняет суть радикально — люди донатят тебе деньги. Но выглядит это гораздо приличнее, как обычная подписка на стриминговый сервис, а не так, будто тебя взломали и друзьям приходит спам: "Помогите…" Деньги — важная составляющая Patreon, но также он дает мне осознание того, что люди готовы меня поддерживать И это даже важнее, чем финансовая составляющая".
Краудфандинг
Площадки для народного финансирования подходят не только блогерам, но и тем, у кого нет подписчиков в соцсетях. Эти сайты помогают авторам раскручивать проекты. С помощью краудфандинга артисты выпускают альбомы и клипы, фотографы — снимают документальные проекты, а жители провинции, например, обустраивают маленькие музеи.
Как это устроено? Есть множество площадок — российская Planeta.ru, "Бумстартер", Kikstarter (последний для англоязычной аудитории) и другие, где можно запустить сбор денег почти на любой проект. Ограничений немного. Это личные цели. "Собрать деньги на свадьбу или айфон однозначно нельзя. Но если малоизвестный автор хочет купить дорогостоящее профессиональное оборудование, чтобы снять ролик для YouTube, мы предложим ему изменить цель проекта на "взять оборудование в аренду", в противном случае покупка техники тоже может быть расценена как личная цель", — говорит Наталья Игнатенко, PR-директор Planeta.ru. Запрещены проекты в сферах, требующих государственной сертификации. "Косметика, детские товары, пищевые добавки, оружие в любом виде, медицинские препараты", — приводит пример Мария Балмфорт, гендиректор Boomstarter.ru. Запрещены политические и религиозные сборы.
Чтобы попасть на краудфандинговую площадку с проектом, нужно подать заявку. Модератор может одобрить ее или отклонить. "В прошлом году мы запустили 68% проектов из всех входящих заявок, в этом году процент запуска пока — 64%. Кроме указанных случаев, мы можем отклонить проект, если автор не готов прислушиваться к рекомендациям менеджера. Например, вместо толкового описания проекта две строчки, а вместо тщательно проработанной линейки вознаграждений "спасибо" за 100 рублей и "большое спасибо" за миллион рублей. Разумеется, менеджер расписывает, почему такое оформление не приведет к успеху, и дает советы, на чем сделать акцент. Кто-то прислушивается и исправляется, а кто-то обижается и уходит", — говорит Наталья Игнатенко.
Не все проекты собирают нужную сумму. В прошлом году из 3034 запущенных проектов 881 завершился успешно на Planeta.ru. По данным Boomstarter, на их площадке в среднем 48% проектов собирают необходимую сумму.
Если сбор прошел успешно, автор проекта платит площадке комиссию. В случае неудачного сбора — это когда проект не собирает и половины суммы, вложившимся участникам возвращаются деньги, а комиссии нет. "У нас действует модель "50%+": если автор собирает не меньше половины от заявленной суммы и гарантирует, что средств хватит на выполнение обязательств перед аудиторией (а их два: реализация цели и выдача вознаграждений), площадка перечисляет средства, но с повышенной комиссией — 15%. Если автор собирает 100% или пересобирает деньги, действует комиссия 10%, в нее входит и комиссия платежных агрегаторов", — объясняет Наталья Игнатенко.
Чем меньше сроки, тем выше шансы собрать сумму. "Покупатели хотят, чтобы проект поскорее стал успешным, а они побыстрее получили вознаграждение. Наибольшим успехом пользуются проекты с длительностью сборов от 30 до 60 дней, а из них — проекты длительностью до 35 дней. Основная часть суммы собирается в течение первых пяти дней", — говорит Мария Балмфорт. Максимальный срок размещения на Planeta.ru — 100 дней. Многие авторы запускаются на полтора месяца.
Самые успешные категории на Planeta.ru — "Наука и просвещение". "Категория появилась в прошлом году, там было запущено всего 30 проектов, из которых 25 стали успешными", — говорит Наталья Игнатенко. "Литература и журналистика", "Музыка", "Кино", "Общество", "Благотворительность". Меньше всего успешных проектов по направлению "Технологии". Считается, что деньги на технологические инициативы лучше всего собирать на Kikstarter.
Лучшее время для запуска проекта — конец года, если проект не привязан к конкретным датам. "В прошлом году на Planeta.ru декабрь стал самым результативным в плане общего сбора. Это объяснимо с психологической точки зрения: под конец года хочется чудес и доброты, а краудфандинг построен на чувстве сопричастности. Больше всего денег, по нашей статистике, поступает в четверг и пятницу, а в субботу и воскресенье выручка идет вниз", — уточняет Наталья Игнатенко.
Придется выбрать только одну площадку — собирать одновременно на разных платформах запрещено по правилам.
Гранты для частных лиц
Грант — это безвозмездная субсидия в денежной или натуральной форме. Большинство из них (но не все, и это важно знать) не облагаются налогом и НДФЛ. Чаще всего в грантовых программах могут участвовать только организации или предприниматели. Для физлиц возможностей не так много, обычно они узкоспециализированные.
Пример, грантовые программы от Русского географического общества (РГО). В прошлом году поддержано 112 проектов. Получить до 1,8 млн рублей можно на научные исследования, организацию экспедиций и путешествий, медиапроекты, сохранение природного и историко-культурного наследия России. Прием заявок начинается осенью, оглашение результатов — весной.
Научные коллективы от двух человек могут подать заявку на грант от Российского научного фонда. Конкурсы проходят ежегодно. Следить за актуальными можно на сайте фонда.
Отдельная категория — гранты для студентов. Их довольно много. Одна из крупных программ — от фонда "Талант и успех". Студенты колледжей, техникумов и вузов могут претендовать на ежемесячную выплату гранта 20 тыс. рублей на протяжении всего обучения. Требования: хорошо учиться, иметь призовые места на всероссийских олимпиадах. Но взамен студенты берут на себя обязательство проработать в России не менее трех лет после окончания образования. В случае невыполнения придется заплатить штраф.
Если вы планируете открывать свой бизнес и вам нужна небольшая сумма, то у Государственной службы занятости есть программа "Помощь начинающим предпринимателям". Можно получить 58 тыс. рублей на конкретный бизнес-план. Если вы собираетесь привлечь наемных работников, за каждого получите такую же сумму. Но в случае прекращения деятельности в течение года деньги придется вернуть.
Анастасия Акулова