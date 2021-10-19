Cуд признал незаконным приказ ЦБ об отзыве лицензии у краснодарского ЮМК банка

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал незаконным приказ Банка России об отзыве лицензии и введении временной администрации в отношении краснодарского Банка Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк), следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

"Проверив на соответствие действующему законодательству, признать незаконными приказы Центрального Банка РФ от 19.03.2021", - указано в резолютивной части решения по итогам судебного заседания от 13 октября.

В документе отмечается, что решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Банк России приказом от 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского Банка Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк), не являющегося участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом деятельность ЮМК банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. Более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.

По величине активов ЮМК банк занимал на 1 марта 2021 года 222-е место в банковской системе РФ.