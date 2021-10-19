Оверчук заявил, что США призывают Россию продавать газ в Европу

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Коллеги из США призывают Россию нарастить поставки газа в Европу, при этом выступая против "Северного потока - 2". Об этом во вторник заявил вице-премьер России Алексей Оверчук в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Коллеги [США] призывают Россию нарастить поставки газа в Европу. <...> Они заинтересованы, как они говорят, в стабильной Европе. Это их право, почему бы и нет. Они говорят: "если вы будете продавать больше газа в Европу, вы пошлете четкий сигнал, что не используете газ в качестве оружия". <...> Но при этом они выступают против "Северного потока - 2" , - сказал он.

Оверчук отметил, что доводил до американской стороны позицию России относительно оценок причин ситуации на газовом рынке в Европе, а также точку зрения по вопросу "Северного потока - 2". "У нас есть своя позиция, у них - своя. Это нормально", - добавил он.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал, что спрос на российский газ в Европе повышен, а Россия была и остается надежным поставщиком сырья, несмотря на высокое внутреннее потребление.