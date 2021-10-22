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Власти Китая проведут массовые инспекции для предотвращения роста цен на уголь

В октябре несколько регионов страны ввели ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Власти Китая в ближайшее время проведут многочисленные инспекции национальных компаний, добывающих уголь и торгующих им, в связи с необходимостью предотвращения роста цен на данный вид энергоносителя. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

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"Департамент цен комитета направит многочисленные инспекционные группы в провинции, производящие уголь, - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat. - На местах будет осуществлена проверка издержек и прибыли угледобывающих предприятий, а также логистических компаний".

В документе уточняется, что подобная мера предпринята "для обоснования приемлемых ценовых границ на уголь". Как подчеркивается в заявлении, коммерческие организации, нарушающие закон и пытающиеся спекулировать на энергоносителях, "будут подвергнуты серьезным наказаниям".

В октябре ряд регионов Китая ввел ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему. На северо-востоке страны подобные меры коснулись не только промышленных предприятий, но и домашних хозяйств. В связи с этим на внутреннем рынке усилился риск роста цен на энергоносители.

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