Моравецкий поддержал расследование ЕК в отношении "Газпрома" в ответ на рост цен энергии

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что расследование Европейской комиссией (ЕК) действий "Газпрома" на энергетическом рынке могло бы стать хорошим инструментом реагирования на рост цен на энергоресурсы. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Расследование в отношении "Газпрома" - это очень хороший инструмент", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие инструменты реагирования на текущий рост цен на энергоносители мог бы применить ЕС. "Выявление незаконных монопольных практик, ценового диктата, экономического шантажа позволит дать соответствующий экономический ответ", - утверждает Моравецкий.

По словам главы польского правительства, еще одним инструментом, который может повлиять на цены на энергоносители, является высвобождение ЕК квот из резервного фонда стабильности рынка (Market stability reserve, MSR). "Вечный закон спроса и предложения будет работать таким образом, что цена разрешений на выбросы углекислого газа будет снижена", - пояснил он.

17 сентября группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в ЕК письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня. ЕК тогда подтвердила получение этого письма, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов.

По итогам нынешнего саммита было принято решение, что ЕК к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.

13 октября Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".