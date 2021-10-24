Медведчук считает запоздалым предложение Киева увеличить транзит газа со скидкой

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что предложение Киева об увеличении транзита природного газа через территорию Украины с применением скидки является правильным, но запоздалым. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в воскресенье на сайте партии.

"Это предложение является запоздалым. И потом, оно является, на мой взгляд, недоговороспособным, потому что сегодня Россия, видимо, заинтересована все-таки в запуске "Северного потока - 2", а не в увеличении прокачки через ГТС Украины", - сказал он.

"То, что сегодня господин Зеленский предложил увеличить прокачку через нашу трубу на 50% - предложение абсолютно правильное. Только весь вопрос заключается в том: это он кому предлагает? Если он предлагает европейцам, то европейцы этого сделать не могут. Если он это предлагает россиянам, то россияне должны на это согласиться. Согласятся или нет - я не знаю", - сказал он. Политик заявил, что в текущих условиях ГТС Украины может превратиться "в любую минуту в музей металлолома", и что ее судьба зависит, прежде всего, от переговоров с российской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 октября агентству Bloomberg, что Украина предлагает "Газпрому", а также другим потенциальным транзитерам скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд куб. м в год. Он подчеркнул, что "Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов". Эту информацию подтвердил в воскресенье и глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.