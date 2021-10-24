Эксперт: Гапонцев останется в истории символом очень успешного ученого и предпринимателя

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский и американский ученый и бизнесмен из списка Forbes, совладелец и один из создателей компании IPG Photonics Валентин Гапонцев останется в истории одним из символов того, что результаты фундаментального научного поиска можно воплотить в успешный высокотехнологичный бизнес, заявил ТАСС сооснователь группы компаний "Техноспарк" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" Денис Ковалевич.

"Выдающийся ученый Валентин Гапонцев был и останется символом одной очень важной вещи для всех, кто в России и во всем мире создает технологические компании, кто занимается коммерциализацией научных открытий и разработок. Он яркий пример того, что из науки можно, хотя и редко, сделать бизнес. Его компания IPG Photonics - это безусловный мировой лидер в своем сегменте. Она появилась благодаря тому, что еще во времена СССР были проведены фундаментальные исследования, которые привели к важнейшим научным результатам. Суметь запустить на небольшом объеме стартовых компетенций ведущий мировой технологический бизнес - это огромная заслуга Гапонцева, в том числе и как ученого", - сказал он.

Ранее сообщалось, что один из ведущих мировых специалистов в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет. Последние несколько лет перед смертью Гапонцев боролся с онкологическим заболеванием, однако на данный момент причина смерти неизвестна.