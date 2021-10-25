Президент INGKA Group сообщил, что потребители из России не ощутят дефицита товаров в IKEA

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. IKEA рассчитывает, что потребители в России не ощутят дефицита товаров в магазинах сети на фоне перебоев в глобальной сети поставок. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент и главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин.

Ранее стало известно о возможном дефиците продукции IKEA во всем мире на период до августа 2022 года из-за перебоев в цепи поставок.

"В ситуации с отладкой процессов на фоне коронавирусных ограничений мы думаем, что нам потребуется порядка 12 месяцев на то, чтобы нивелировать небольшие перебои с поставками на глобальном рынке. Но к счастью, IKEA производит много товаров для российского рынка в России. Поэтому я считаю, что потребители в России не столкнутся с ощутимым дефицитом товаров IKEA в 2021-2022 годах", - сказал Бродин.