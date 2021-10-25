Посол Германии в России назвал рост цен на газ общеевропейской проблемой

"Это касается не только Германии - это проблема общеевропейского уровня, поэтому решается она на более широком уровне. Насколько мы слышали, президент РФ [Владимир Путин] заявил о готовности внести свою лепту в решение в вопрос кризиса газовых цен. Поэтому над этим все работают общими усилиями", - сказал посол.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1 тыс. за 1 тыс. куб. м и почти достигли $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась выработка на ветряных электростанциях. Однако основной причиной высокой волатильности на рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. Согласно данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.