Эксперт: запрет на ночную работу общепита не должен вводиться одновременно с QR-кодами

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Запрет на работу заведений общепита в ночное время в российских регионах не должен вводиться при действии системы QR-кодов, так как это взаимоисключающие ограничения. Такое мнение высказал во вторник ТАСС вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил руководителям регионов "во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая <…> введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00". Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Сейчас в ряде регионов уже вводятся ограничения для ресторанного бизнеса. И запрет на ночную работу может войти с ними в противоречие. Допустим, в регионе введены QR-коды - дополнительное ограничение на работу после 23:00 будет ему противоречить. Если все посетители привиты, то зачем их ограничивать по времени", - сказал Миронов.

Также он считает более целесообразным вводить ограничения на работу не с 23:00, а с 24:00. "Это уже не даст работать ночным клубам и барам, где, по мнению правительства, сложно соблюдать социальную дистанцию, но еще позволит функционировать ресторанам, где выдерживать требование не составляет труда", - пояснил эксперт.

Общественный уполномоченный по вопросам крупного бизнеса в Москве, основатель сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров сказал ТАСС, что для многих ресторанов и баров, которые работают в ночное время, предложенное ограничение "может быть критичным". "При этом в сегменте быстрого питания 23:00 - это крайний срок потребления пищи, поэтому на таких предприятиях ограничения не отразятся", - добавил он.

Глава "Опоры России" Александр Калинин отметил, что при введении в регионах предложенных ограничений "ночные заведения уйдут в ноль" по обороту, а заведения общепита с графиком работы в ночное время потеряют выручку "процентов на 20".

Концертная сфера против "ночных" ограничений

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских заявила, что отрасль против ограничений на работу в ночное время.

"Площадки, предназначенные для проведения зрелищных мероприятий в ночное время, как и концертная индустрия, практически остановили свою деятельность. Окупаемость того небольшого числа мероприятий, что там проводятся, безусловно, требует любой финансовой поддержки. После закрытия учреждений и прекращения их деятельности в 23:00 сократится или совсем исчезнет и дополнительный источник дохода для целого сегмента концертной индустрии", - сказала она.