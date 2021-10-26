В ЕК поддерживают разделение цен на газ и электричество в Европе

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон поддержал предложение Франции об отмене привязки цен на электричество к цене на газ на уровне ЕС.

"Думаю, что Франция справедливо ставит вопрос о разделении цен на газ и электричество. Этот метод, который она предлагает вместе с еще десятком стран, - путь в правильном направлении", - сказал Бретон во вторник в эфире телеканала BFM. По его словам, это также было бы полезно в контексте энергетического перехода и отказа от ископаемых видов топлива.

Еврокомиссар отметил, что напряженность вокруг цен на электроэнергию в ЕС будет сохраняться всю зиму, их снижение можно будет ожидать весной 2022 года. Он также выступил за снижение налоговой нагрузки, чтобы компенсировать рост цен на энергию этой зимой.

"Я не думаю, что это было бы очень эффективно. Такое предложение, в частности, поступало от Испании", - заявил он, отвечая на вопрос ведущего о предложенной в ЕС идее общих закупок газа на все содружество.

Бретон признал, что Европа зависит от российского газа, но напомнил, что он составляет 30% от общего объема, тогда как остальные поставки приходятся на Алжир, Катар и США. Он добавил, что не выступает против газопровода "Северный поток - 2" и считает его "хорошим", комментируя предложение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о предоставлении дополнительных мощностей по транзиту российского газа в Европу.

"Северный поток - 2" - это большая инвестиция, и, чтобы ее самортизировать, потребуется 10, 20, 30 лет, как и в случае с атомной энергетикой", - сказал он.

Энергетический кризис

Ранее Франция выступила с предложением о реформе рынка электроэнергии ЕС, в частности о разделении цен на газ и на электроэнергию. Однако девять стран ЕС в понедельник заявили, что не будут поддерживать такое предложение и призвали не вмешиваться в устройство внутренних энергетических рынков. Вместо подобных реформ государства в совместном обращении, выдержки из которого приводит агентство Reuters, призывают Брюссель принять больше мер для экономии энергии и достичь цели по объединению рынка электроэнергии ЕС на 15% к 2030 году.

Цена на газ на спотовых площадках в Европе с середины сентября стабильно остается выше отметки в €1 тыс. за 1 тыс. куб. м. что само по себе беспрецедентно для ЕС. При этом в пиковые моменты уровень цен приближался к €2 тыс. По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан на энергию в отдельных странах уже выросли на €500-600, что превышает возможности целых групп населения по их оплате.