Песков заявил, что газ из другой страны для Молдавии будет дороже, чем из России

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Закупки газа у третьих государств обойдутся Молдавии дороже, чем обсуждаемая стоимость поставок из России. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, закупки Кишиневом газа у других стран "это дело молдавской стороны". "Вопрос, правда, риторический: очевидно, что [эти] сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороной", - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, российско-молдавские контакты по поставкам газа будут продолжаться, предложенная "Газпромом" цена весьма благоприятна для Кишинева.

"Контакты будут продолжаться", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что позиция "Газпрома" прекрасно известна, "она тщательно выверена, понятна и обоснована, и с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны".

Песков не стал давать оценку причин того, что переговоры Молдавии с "Газпромом" пока не привели к результату. "Сейчас все-таки идут контакты и нужно меньше сейчас давать какие-то оценки. Идет работа по согласованию условий контракта или несогласованию, здесь нужно понять, все-таки, что решит молдавская сторона", - добавил пресс-секретарь президента РФ.