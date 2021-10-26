В Минцифры считают, что кодексы этики работы с ИИ помогут в областях без госрегулирования

Ранее во вторник в рамках состоявшегося в ТАСС международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" был подписан первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. При этом с декабря 2019 года уже действует и кодекс этики использования данных.

"Хотел поддержать правильность подхода, связанного с саморегулированием. Это <...> может быть предпосылкой к работе там, куда государство еще не добралось. С другой стороны, это может быть неким дополнением для государства: там, где государственное регулирование вообще не будет появляться, может быть саморегулирование", - сказал Шойтов, выступая на сессии "Этика и big data".

Он отметил, что искусственный интеллект "активно вторгается в жизнь". "Качественный скачок будет, когда мы начнем передавать искусственному интеллекту управление или право самому принимать решения", - сказал замглавы Минцифры.

Он добавил, что в сфере ИИ доверенные, защищенные технологии пока только формируются. Говоря о взаимодействии компаний, внедряющих соответствующие технологии, Шойтов отметил, что считает важным дать им возможность обмениваться опытом. "Здесь нужны какие-то механизмы, площадки, где можно было бы тем, кто эти технологии будет внедрять, повзаимодействовать с теми, кто может дать соответствующие правильные решения в области доверенности и безопасности", - заключил замминистра.

Генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Алексей Гореславский в свою очередь назвал принятый во вторник кодекс "важным, прорывным документом", отметив, что и он сам, и ряд его коллег "всегда исходили из того, что саморегулирование лучше, чем принудительное регулирование". "Считаю, что самая важная часть этого кодекса - это то, что создан институт уполномоченных отраслевых комиссий по этике, которые позволят толковать те или иные случаи и разбирать в структуре организаций, подписавших кодекс, те или иные случаи применения искусственного интеллекта, отчасти даже прогнозировать", - сказал Гореславский.

Говоря о важности договоренностей между компаниями, он отметил, что принятое в законодательстве "не так гибко, как кодекс". По словам Гореславского, ничто не мешает компаниям на данном этапе собраться снова через год и внести изменения в подписанный документ. "Если же будет принят федеральный закон, то в столь гибкой сфере это может дать некоторый обратный эффект. Считаю, что как начальный этап подготовки законодательства в сфере искусственного интеллекта и обращения больших данных это (подписание кодекса - прим. ТАСС) очень важно", - заключил гендиректор АНО "Диалог".

Возможности для бизнеса и польза для граждан

Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов сообщил на сессии, что около половины россиян сейчас позитивно относятся к искусственному интеллекту. Он также напомнил о принятом почти два года назад кодексе этики использования данных и выразил надежду, что новый кодекс "позволит не потерять и приумножить" доверие граждан.

По мнению Дроздова, подписание кодекса по этике искусственного интеллекта сделает малые компании более конкурентоспособными, обеспечив для них возможности лучшего доступа к большим данным и материалам для обучения нейросетей.

"Как председатель правления "Сколково" я представляю преимущественно малые компании, - сказал Дроздов. - По понятным причинам крупные компании превосходят малые по возможностям обучения систем искусственного интеллекта и в разработке тестовых образцов. Хотелось бы, чтобы малые компании не отставали в этом отношении от них, для чего им нужен доступ к данным. Как мне кажется, после принятия кодекса мы движемся здесь в правильном направлении".

Оперативный ответ на запросы

Директор "Яндекса" по взаимодействию с государственными органами Игорь Алексеев, комментируя кодекс, подчеркнул, что саморегулирование в отрасли ИИ позволяет оперативно отвечать на запросы государства и общества, повышая качество сервисов и приложений. "Сегодня искусственный интеллект внедряется в таких социально значимых сферах как транспорт, медицина, обработка данных. Это сферы, которые имеют большое общественное значение, а значит, требуют быстрой реакции на переосмысление той или иной технологии", - пояснил Алексеев.

Говоря о международной конкуренции в области ИИ, он добавил, что в лидеры выйдут страны, в которых будут применяться гибкие подходы к регулированию. "Саморегулирование дает возможность тестировать гипотезы и подходы, которые потом будут применяться при написании законодательства", - заключил представитель "Яндекса".

Президент Фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Владислав Онищенко в выступлении на сессии затронул тему белых и черных списков практик, которые применяются компаниями. К белым относят удачные практики, такой список, в частности, ведется при кодексе этики использования данных, принятом в 2019 году. Он отметил, что в случае со спорными кейсами редко удается достичь консенсуса в их оценке. "Часть [компаний] за, часть - против, часть не определилась <…> Более того, технологии развиваются, и в какой-то момент времени то, что вчера казалось бы не очень верным, сегодня уже приемлемо с точки зрения этики", - сказал Онищенко.

О кодексе этики ИИ

Кодекс этики искусственного интеллекта станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Документ устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством РФ или другими актами регулирования.