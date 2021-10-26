Облако морали: как Кодекс этики использования данных защищает потребителей

С 2019 года в России действует Кодекс этики использования данных — свод профессиональных стандартов этического поведения при обработке информации. Разработка кодекса стала ответом рынка на необходимость определения правил взаимодействия компаний с потребителями в ходе масштабной цифровой трансформации экономики и возросшей роли данных. Инициаторами создания кодекса выступили Ассоциация больших данных, объединяющая ключевых участников рынка, и Институт развития интернета.

Так, в дополнение к нормам законодательства кодекс определяет принципы профессиональной этики при сборе, хранении, анализе данных, а также при коммерческом их использовании, в том числе в рекламе и маркетинге. В частности, следует выделить запрет на применение технологий, направленных на преодоление правомерно функционирующих средств защиты, запрет на фальсификацию данных для целей аналитики, а также фальсификацию результатов их анализа, запрет на сбор персональных данных, вводящий пользователей в заблуждение относительно того, что они участвуют в исследовании рынка. Кроме этого, кодекс устанавливает принципы обработки данных искусственным интеллектом и дистанционных способов взаимодействия с гражданами при получении их согласий на обработку.

Добросовестный подход

В настоящее время к кодексу присоединились более сорока ведущих российских компаний, включая крупнейшие банки, телеком-операторов, интернет-компании, оказывающие услуги в сфере маркетинга, информационной безопасности и консультирование. Все эти компании приняли на себя добровольную обязанность соблюдать положения кодекса при взаимодействии с гражданами, государственными органами и между собой. Новые участники, готовые поддержать декларируемые принципы и нормы, также могут быть включены в Реестр добросовестных участников рынка данных, который является важной частью работы по продвижению принципов Кодекса этики.

Подтверждение добросовестности и включение в реестр позволяют компаниям повысить доверие клиентов к системам и подходам этих организаций в работе с данными. Крупнейшим компаниям, работающим с клиентскими сведениями, важно построить доверительные, партнерские долгосрочные отношения с людьми, для которых они трудятся. Неудивительно, что именно они были инициаторами создания кодекса — добросовестность российских компаний, присоединившихся к этому соглашению, означает и для них, и для рынка в целом доверие клиентов.

Для реализации принципов кодекса и ведения Реестра добросовестных участников был организован Совет по совершенствованию работы с данными, в который входят представители компаний, общественных организаций и государственных органов. У совета весьма широкие полномочия, поэтому он вправе не только принимать решения о присоединении новых участников, но и следить за соблюдением ими положений кодекса, в том числе рассматривать жалобы на них со стороны граждан. В случае несоблюдения положений кодекса совет вправе вынести предостережение, а также исключить компанию-нарушителя из реестра.

Талмуд с кейсами

Другой важной составляющей документа является Белая книга — практические кейсы использования данных, в том числе образцы бизнес-практик, решений и действий участников кодекса, направленных на безопасное обращение с информацией. Проекты кейсов рассматривает совет и, если они соответствуют требованиям российского законодательства и Кодекса этики, рекомендует их в качестве лучших практик. В настоящее время в Белую книгу включено более пятнадцати кейсов, среди которых способы удаленной идентификации клиентов, механизмы по прекращению маркетинговых коммуникаций с клиентами, наиболее распространенные методы обезличивания персональных данных, порядок обработки информации в облаке и другие.