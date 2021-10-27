МЭР сообщило о возможном снижении углеродоемкости экономики России в шесть раз к 2050 году

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Целевой сценарий проекта стратегии низкоуглеродного развития России предполагает снижение углеродоемкости экономики страны в шесть раз в 2050 году, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. При этом в инерционный сценарий заложено сокращение углеродоемкости в полтора раза.

"Целевой или интенсивный сценарий предполагает ускорение всех пропорций. Наверное, ключевой момент - это снижение углеродоемкости. <…> У нас в интенсивном сценарии углеродоемкость экономики снижается в 1,3 раза к 2030 году и в 2,8 раза к 2050 году. Я имею в виду соотношение не чистых выбросов, а именно эмиссии парниковых газов в расчете на, условно, 1 рубль ВВП. Если мы берем чистую эмиссию, то у нас эффективность экономики возрастает в шесть раз за счет того, что еще активно развивается поглощение", - сказал Решетников.

Он пояснил, что этот проект стратегии, согласованный с ведомствами, уже внесен в правительство РФ.

Глава МЭР добавил, что оба сценария прогнозируют снижение нетто-выбросов парниковых газов при общем увеличении показателей эмиссии CO2 за счет роста экономики. Так, согласно проекту, нетто-выбросы при инерционном сценарии в 2050 году снизятся на 460 млн тонн, в целевом сценарии - на 1,57 млрд тонн. Нынешний уровень вредных выбросов в РФ оценивается в 1,5 млрд тонн в CO2-эквиваленте, до 2050 года ожидается эмиссия дополнительно около 800 млн тонн, пояснили в Минэкономразвития.

При этом при реализации интенсивного сценария проекта министерство считает к 2060 году достижимой углеродную нейтральность, отметил Решетников. "До 2030 года сценарии не сильно различаются. К 2030 году разница в темпах роста [экономики РФ] в двух сценариях - где-то 0,4% пункта. Если в инерционном сценарии это 2,8% пункта, то в целевом сценарии это порядка 3,2% пункта роста в среднем за десятилетие", - отметил министр. Вместе с тем к 2050 году разница прогнозируемого размера ВВП между двумя сценариями составляет 69 трлн рублей - 195 трлн рублей в инерционном сценарии против 264 трлн рублей в целевом.

Согласно проекту, темп роста инвестиций в основной капитал РФ с 2031 по 2050 годы оценивается в 1,9% ежегодно в инерционном сценарии и 3,7% в интенсивном.

Прогноз роста реальных доходов населения

Кроме того, Минэкономразвития прогнозирует, что при реализации целевого сценария среднегодовой рост реальных располагаемых доходов населения РФ к 2050 году составит 2,5% против 1,7% в инерционном сценарии.

"Если [согласно инерционному сценарию] мы не будем предпринимать никаких мер, то существенно снижаются даже не физические объемы нашего экспорта, а существенно падает рентабельность этого экспорта. <…> Соответственно, падает рентабельность - падают возможности бюджета по перераспределению, а у нас большая часть социальных расходов за счет бюджета, за счет перераспределения. Соответственно, падает возможность инвестирования. При этом там нет такого падения, там падают темпы, то есть мы скатываемся однопроцентного среднесрочного роста", - сказал Решетников.

Прогноз по поглощающим способностям лесов

Он добавил, что Минэкономразвития достаточно консервативно оценивает потенциал роста поглощающих способностей лесов и сельхозугодий в 665 млн тонн поглощения дополнительно к текущим 535 млн тонн к 2050 году. При этом в проект стратегии заложен диапазон потенциального роста в 545-935 млн тонн в CO2-эквиваленте.

Говоря о вложении государственных средств в адаптацию российской экономики к энергопереходу, министр подчеркнул, что правительство планирует спонсировать развитие лесных хозяйств. "Государство будет тратить деньги на энергопереход в виде изменения подходов к лесному хозяйству - увеличению выделяемых средств на защиту леса, на борьбу с пожарами, на лесовосстановление, на ужесточение требований. Все остальное будет тратить бизнес - через заинтересованность в экспорте, в сохранении и расширении своих экспортных рынков, через то, что здесь, внутри страны, поэтапно будут повышаться требования к применяемым технологиям", - заявил Решетников.

Доля угля в энергобалансе

Решетников считает, что доля угольной генерации в мировом и российском энергобалансах никогда не сократится до нулевых значений, это экономически нецелесообразно.

"У нас запланировано усиление и дальнейший рост доли атомной энергетики, возобновляемых источников энергии и обновление и повышение эффективности нашей газовой генерации при том, что угольная генерация сокращается, но сразу скажу, что не сокращается до нуля. У нас будут оставаться в перспективе зоны в стране, где экономически эффективна угольная генерация - это, в первую очередь, Дальний Восток, зоны изолированных энергосистем. <…> Какое бы развитие ни шло, уголь со счетов сбрасывать нельзя, уголь до нуля никогда не сократится ни в мировом балансе, ни в российском, это экономически нецелесообразно. Проще работать над поглощением и компенсировать выбросы", - сказал он.

При этом к 2030 году Минэкономразвития ожидает снижения экспорта угля на около 13% при сохранении показателей экспорта нефти и нефтепродуктов и росте экспорта газа за счет сжиженного природного газа, отметил министр. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на европейском энергетическом рынке вряд ли окажет влияние на долгосрочную ситуацию на рынке.

"В то же время вопрос 2030 года становится достаточно актуальным. Вы знаете, что в европейском "зеленом" курсе заложено сокращение потребления угля на 70% - достаточно ощутимые параметры. Мне кажется, что Европа еще будет анализировать сложившуюся ситуацию. <…> Наверное, весной [2022 г.] мы получим какие-то драфты ответов. <…> Я абсолютно уверен, что мы готовы быть частью этого ответа, при этом очевидно, что в этом ответе нужна взаимная гарантия вложений инвестиций", - добавил Решетников.

В проект стратегии низкоуглеродного развития РФ заложено снижение среднегодового энергетического экспорта РФ к 2050 году на 19%, до $130 млрд в целевом сценарии и на 32%, до $110 млрд в инерционном сценарии. При этом в интенсивном сценарии прогнозируется четырехкратный рост неэнергетического экспорта - до $690 млрд ($490 млрд в инерционном сценарии).