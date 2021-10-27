Арендаторы сгоревшего во Владивостоке рынка смогут получить микрозайм до 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября. /ТАСС/. Микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" запускает новый инструмент поддержки для предпринимателей, бизнес которых пострадал из-за крупного пожара на рынке во Владивостоке. Микрозайм позволяет получить до 1 млн рублей на срок до двух лет, сообщается на региональном портале малого и среднего предпринимательства.

"Микрозайм "Чрезвычайное происшествие". Максимальная сумма займа 1 млн рублей, до 300 тыс. рублей заем можно получить без залога при условии поручительства Гарантийного фонда Приморского края на 50% от суммы микрозайма. Срок микрозайма до 24 месяцев", - говорится в сообщении.

Ставка составит 1% годовых в первый год пользования займом, начиная со второго года она поднимется до 7,5% годовых.

Пожар на Некрасовском рынке произошел во вторник. Площадь горения составила 700 квадратных метров. Были эвакуированы 70 человек, спасены 10, данных о пострадавших нет. По факту пожара прокуратура Владивостока начала проверку. Одноэтажный рынок был расположен вблизи крупной транспортной развязки в жилом районе. На рынке торговали продовольственными, хозяйственными товарами, одеждой и обувью.

МКК "Фонд развития Приморского края" - организация, созданная правительством Приморского края для реализации государственных федеральных и региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса и развития предприятий промышленности. Она призвана сделать заимствования более доступными для бизнеса Приморского края путем предоставления льготных займов.