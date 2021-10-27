"ВинЛаб" и "Красное и Белое" будут работать в обычном режиме в Москве в период ограничений

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Магазины сети "Красное и Белое" и "ВинЛаб" сохранят работу в Москве в обычном режиме в период введения ограничений и закрытия части ретейла. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службах компаний.

Указом мэра Москвы нерабочие дни в столице установлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период, в том числе приостанавливается доступ в салоны красоты, косметические, массажные и спа-салоны, солярии, бани, сауны и другие подобные объекты.

"График стандартный, как работали, так и будем работать", - сказал представитель сети "Красное и Белое".

"ВинЛаб" также продолжает работать во время локдауна, сообщили в пресс-службе сети.

Как сообщила газета "Ведомости" 27 октября, алкомаркеты в Москве получили уведомления от управ и префектур районов столицы о приостановке работы с 28 октября по 7 ноября.