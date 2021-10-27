Эксперт: РФ должна использовать свой потенциал в строительстве железных дорог в Африке

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские компании обладают преимуществами перед своими конкурентами в Африке в ряде сфер, среди которых строительство железных дорог. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Афрэксимбанка профессор Бенедикт Орама.

От "торговых ворот" до страхования рисков: что могут предложить нашему бизнесу в Африке

"Есть целый ряд областей, в которых, по нашему мнению, у россиян есть как широкие возможности, так и конкурентные преимущества. Возьмем железнодорожную сеть. В Африке сейчас создается собственная железнодорожная сеть в рамках Континентальной зоны свободной торговли. Иногда сложно понять, почему русские этим не пользуются. В этих проектах сегодня участвуют и китайцы, и американцы, и немцы. Это очень, очень многообещающая область", - сказал Орама.

По его словам, большой потенциал у российских компаний также в сфере добычи полезных ископаемых, информационных технологий и медицины. Много перспектив и в промышленности. Как рассказал, глава Афрэксимбанка, Африка в ближайшем будущем намерена двигаться по пути создания товаров с добавленной стоимостью. И это потребует вложений в перерабатывающие предприятия.

"Эпоха традиционной биржевой торговли товарами уходит в прошлое. Куда бы вы ни посмотрели, везде требуются инженерные услуги. Африка строит свою инфраструктуру. Мы сильно отстаем и пытаемся наверстать упущенное", - отметил Орама.

В этой связи, подчеркнул профессор, существенным преимуществом для отечественных бизнесменов может быть российская промышленная зона (РПЗ), которая создается сейчас Российским экспортным центром (РЭЦ) на Суэцком канале в Египте. Это особая территория с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов, которые получат там арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы, а также готовую площадку для работы.

Доброе имя и новые партнерские отношения

Кроме того, как подчеркнул Бенедикт Орама, важным преимуществом россиян является доброе имя и хорошая репутация. По его словам, даже молодое поколение знает, как Россия помогала африканцам бороться за независимость, что создает определенную эмоциональную связь.

"Также у вас есть политическая воля, продемонстрированная действиями Его Превосходительства Владимира Путина. И, конечно же, отношения между ЭКСАР (Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций - прим. ТАСС) и Афрэксимбанком, ключевым игроком на африканском рынке. Они также представляют собой большое преимущество для России", - подчеркнул Орама.