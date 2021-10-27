От "торговых ворот" до страхования рисков: что могут предложить нашему бизнесу в Африке

О том, какие сферы экономики наиболее перспективны для российского бизнеса, на какие гарантии он может рассчитывать в Африке и что предпринимают страны континента для создания более привлекательного инвестиционного климата в регионе, ТАСС рассказал глава одного из ключевых африканских финансовых институтов развития — Афрэксимбанка — профессор Бенедикт Орама

Сегодня Африка — один из самых привлекательных рынков и перспективных регионов для долгосрочных инвестиций. Континент является мировым лидером по темпам роста потребления. В последнее время и Россия активно включилась в развитие бизнеса в регионе. Мощным импульсом для этого стал первый саммит Россия — Африка, прошедший в 2019 году в Сочи. Второй намечен на 2022 год, и от него обе стороны ждут существенного роста объема сделок.

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По словам Бенедикта Орамы, в последнее время торговля между африканскими странами и Россией получила значительное развитие. "Всего шесть лет назад речь шла об экспорте из России примерно на $8 млрд и импорте из Африки в размере около $2 млрд. Сегодня же объем российского экспорта в Африку оценивается в $11–14 млрд в год, а импорта с Африканского континента — примерно в $5 млрд, что суммарно дает объем товарооборота приблизительно в $20 млрд", — говорит профессор. Российский и африканский бизнес проявляют все больший интерес друг к другу. Хорошим стимулом для налаживая отношений стал первый саммит и экономический форум Россия — Африка. Сумма заключенных на нем сделок, которые не являются коммерческой тайной, составила более $12 млрд. По прогнозу главы Афрэксимбанка, сумма сделок следующего форума может превысить $20 млрд. Перспективные направления для российского бизнеса По словам Бенедикта Орамы, у россиян есть широкие возможности и конкурентные преимущества в ряде отраслей. Среди них — железные дороги. "В Африке сейчас создается собственная железнодорожная сеть в рамках Континентальной зоны свободной торговли. Иногда сложно понять, почему русские этим не пользуются. Это очень многообещающая область", — отмечает профессор. По его словам, большой потенциал у российских компаний в сфере добычи полезных ископаемых, информационных технологий и медицины. Много перспектив и в промышленности. Как рассказал глава Афрэксимбанка, Африка в ближайшем будущем намерена двигаться по пути создания товаров с добавленной стоимостью. И это потребует вложений в перерабатывающие предприятия.

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"Эпоха традиционной биржевой торговли товарами уходит в прошлое. Куда бы вы ни посмотрели, везде требуются инженерные услуги. Африка строит свою инфраструктуру. Мы сильно отстаем и пытаемся наверстать упущенное", — говорит Орама. В этой связи существенным преимуществом для отечественных бизнесменов может быть российская промышленная зона (РПЗ), которая создается сейчас Российским экспортным центром (РЭЦ) на Суэцком канале в Египте. Это особая территория с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов, которые получат там арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы, а также готовую площадку для работы. Кроме того, как подчеркнул Бенедикт Орама, важным преимуществом россиян является доброе имя и хорошая репутация. По его словам, даже молодое поколение знает, как Россия помогала африканцам бороться за независимость, что создает определенную эмоциональную связь. "Также у вас есть политическая воля, продемонстрированная действиями президента страны Владимира Путина. И, конечно же, отношения между ЭКСАР (Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций — прим. ТАСС) и Афрэксимбанком, ключевым игроком на африканском рынке. Они также представляют собой большое преимущество для России", — подчеркнул Орама. О сотрудничестве с ЭКСАР По словам главы Африканского экспортно-импортного банка, сотрудничество с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) может стать мощным импульсом для укрепления позиций России на континенте.

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Так, в январе 2022 года запланирован запуск совместной программы обмена кадрами. Она призвана не только помочь сторонам лучше узнать принципы работы друг друга, но также установить контакты между российскими и африканскими предпринимателями, которые стремятся вести совместный бизнес. В рамках сотрудничества Афрэксимбанк намерен также предоставить ЭКСАР доступ к цифровой платформе "Торговые ворота Африки" (Africa Trade Gateway). Как рассказал глава Африканского банка развития, ее запуск ожидается в следующем году. Платформа представляет собой экосистему цифровых продуктов. Туда входит система комплексной проверки клиентов, портал торговой информации, предназначенный для поиска цепочек поставок, портал по регулированию торговли, на котором сведены воедино все правила ведения банковского дела, торговли и инвестирования в 55 африканских странах. Частью Africa Trade Gateway является и панафриканская платежная система и протокол, используемый для осуществления платежей по всему миру. Единственный ресурс, который все еще готовится к запуску, — это портал торговой информации. С его помощью потенциальные экспортеры смогут находить сведения обо всех африканских компаниях в разных странах, которые когда-либо занимались импортом интересующих их товаров. "Все названные услуги будут интегрированы в платформу "Торговые ворота Африки". Это единственная площадка, созданная для Африканской континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ), которая дает доступ ко всей необходимой (для развития бизнеса в Африке — прим. ТАСС) информации", — отметил глава Афрэксимбанка. Гарантии для иностранного бизнеса в Африке Одной из самых серьезных проблем для российских компаний, стремящихся выйти на африканский рынок, является отсутствие финансовых механизмов для поддержки и создания гарантий безопасности своих инвестиций.