Россия — Африка: старые друзья и перспективные партнеры

Почему именно Африка может оказаться ключевым направлением российской внешнеполитической и экономической стратегии

Отношения России и Африки имеют давнюю историю и всегда отличались многогранностью. Еще во второй половине XX столетия советские инженеры и специалисты принимали активное участие в реализации целого ряда крупных промышленных проектов во многих странах континента. Сооружались электростанции, металлургические и горно-обогатительные комбинаты, нефтеперерабатывающие заводы, машиностроительные предприятия и другие важные объекты народного хозяйства. О том, как Россия намерена развивать экономическое сотрудничество со странами Африки и по какой траектории может пойти российско-африканское партнерство в ближайшем будущем — в материале корреспондентов ТАСС, приуроченном к отмечаемому 4 февраля Дню независимости Анголы. Потенциально интересные территории Сегодня Африка — мировой лидер по темпам роста потребления. На континенте стремительно развивается сельское хозяйство, химическая промышленность и агротехнологии, нефтепереработка и добывающая промышленность, энергетика и технологии мирного атома. Большинство стран заинтересованы в развитии инфраструктуры, растет спрос на автомобили и спецтехнику. В каждой из этих сфер российскому бизнесу есть что предложить.

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"Регион с населением почти 1,5 млрд человек сопоставим с Китаем", — рассказала исполнительный директор Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) Анна Беляева. По мнению директора Института Африки РАН Ирины Абрамовой, буквально через 15–20 лет именно этот континент будет как определять демографическую картину мира, так и существенно влиять на масштабы мирового потребительского спроса. "Россия, у которой в значительной степени сокращается западное направление внешнеэкономической деятельности из-за санкций, должна для своей продукции, в первую очередь для несырьевого экспорта, искать новые рынки. Очевидно, что решить эти задачи без Африканского континента будет практически невозможно", — считает Абрамова. В МИД РФ отметили, что Африка остается одним из приоритетов российской внешней политики. По словам посла по особым поручениям Олега Озерова, континент уверенно движется по пути политического, социально-экономического и научно-технического развития. "Рассчитываем, что уже в ближайшем будущем удастся обеспечить поступательный рост торгово-экономических связей между Россией и странами континента, увеличить число совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, недропользования, инфраструктурного развития, высоких технологий. Приоритетное место традиционно занимает также партнерство в деле подготовки кадров", — отметил посол. Вместе с тем эксперт отмечает, что Россия также преследует политический интерес в регионе. "Не нужно забывать, что африканские страны — это 25% голосов в ООН, и для нас политическая поддержка такого большого количества стран также чрезвычайно важна", — отметила собеседница агентства. По словам Абрамовой, традиционно Россия развивает отношения со странами Северной Африки и ЮАР. "На четыре страны Северной Африки — это Египет, Алжир, Марокко, Тунис — и ЮАР приходится более 70% всего торгового оборота с континентом. Если к ним добавить Судан и Нигерию, то это будет около 85% нашего торгового оборота с Африканским континентом", — говорит она. Так, практически вся Южная Африка, за исключением нескольких стран, выпадает из экономических интересов России, тогда как именно эти страны, к югу от Сахары, развиваются очень быстро и показывают очень высокие темпы экономического роста, считает эксперт. "Нам, конечно, нужно расширять географию наших экономических связей. Тем более что именно эти страны южнее Сахары обладают теми природными и экономическими ресурсами, которые могут быть интересны для России", — отмечает эксперт. Этот тезис поддерживает и Анна Беляева. "Одна из основных задач сейчас — катализировать товарооборот со странами "черной Африки". Там у нас даже не во всех странах есть посольства, а торговое представительство в этой части Африки у нас всего одно — в ЮАР. Если российская компания захочет в какой-то из этих стран открыть филиал или представительство, фактически ей даже не к кому будет обратиться", — полагает собеседница агентства. Есть куда расти Как сообщили ТАСС в Минпромторге России со ссылкой на данные ФТС, в 2019 году внешнеторговый оборот России со странами Африки составил $16,8 млрд. При этом в структуре российского экспорта в страны Африки в 2019 году 24% составили машины, оборудование и транспортные средства, 22,4% — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 19,9% пришлось на минеральные продукты. Остальной объем — металлы, продукция химической промышленности, каучук, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, а также жемчуг и драгоценные камни.

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Как пояснил ТАСС заместитель генерального директора "Алросы" Владимир Марченко, Африканский континент по сей день характеризуется обширной ресурсной базой алмазов и перспективами новых открытий, что объясняет интерес компании к потенциальному развитию в этом регионе. В структуре российского импорта в 2019 году большая часть — 56,8% — пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. При этом основной объем товарооборота России со странами Африки в 2019 году был сформирован за счет взаимных торговых операций с Египтом (37,2%), Алжиром (20,2%), Марокко (7,6%), ЮАР (6,6%), Сенегалом (4,3%), Тунисом (3,9%), Нигерией (2,5%), Того (2,4%), Суданом (1,6%) и Кот-д'Ивуаром (1,6%). В январе — сентябре 2020 года в условиях распространения коронавирусной инфекции российско-африканский товарооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 20,5% и составил $8,9 млрд. По данным Минпромторга, на сегодняшний день Россия готова выступить партнером для всех стран Африки по целому ряду направлений. В их числе проекты поставок новейшего российского оборудования для металлургических и горнорудных предприятий, развитие транспортно-логистической системы — включая не только поставки подвижного состава для железных дорог, самолетов и вертолетов разных классов и назначения, но и систем управления и безопасности для соответствующих видов транспорта. Кроме того, Россия заинтересована в участии в создании энергетической инфраструктуры в странах Африканского региона — нефтегазовых и генерирующих мощностей, в том числе гидро- и атомной энергетики, обеспечении продовольственной безопасности, а также развитии системы здравоохранения и лекарственного обеспечения. "Россия предлагает не единичные экспортные сделки, а проекты, включающие как поставку продукции, так и ее техническое обслуживание, подготовку специалистов, а также возможную передачу технологий и частичную локализацию. Это позволяет странам Африки наращивать собственные компетенции в самых разных отраслях", — сказали в Минпромторге РФ. Привлекательный рынок сбыта "Африканский континент в настоящее время является одним из самых привлекательных рынков сбыта и вложения долгосрочных инвестиций для отечественных компаний. За последние годы африканские страны сделали огромный рывок в области создания условий для развития бизнеса и формирования благоприятного инвестиционного климата", — сообщили ТАСС в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).

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По данным РЭЦ, перспективными направлениями и нишами для российских экспортеров в Африке являются поставки готовой автомобильной техники и машинокомплектов, строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры, а также поставки оборудования для мукомольного, нефтеперерабатывающего производства. При этом на африканских рынках уже работают отечественные поставщики сельхозтехники и крупные автопромышленники. Достаточно успешно реализуются проекты по обслуживанию и модернизации электростанций, по нефтедобыче и транспортировке нефти, по обустройству объектов химической и горнорудной промышленности в Африке. Большая роль в экспорте приходится на поставки продукции сельского хозяйства и продовольственных товаров. Активно начинают развиваться проекты в новых направлениях, таких как современные технологии, "умные" города, образование, здравоохранение. "На текущий момент ключевыми странами по продвижению несырьевого экспорта являются Египет, на который приходится более трети российско-африканского торгового оборота, ЮАР, Замбия, Ангола, Алжир, Нигерия и Кения", — отметили в РЭЦ. "В стратегической перспективе устойчивое развитие африканских стран, на наш взгляд, будет связано в том числе с полноценным задействованием инвестиционного потенциала за счет привлечения заинтересованных компаний к реализации проектов на своей территории", — прокомментировал ТАСС посол по особым поручениям, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. Заинтересованность в сотрудничестве с российскими компаниями также подтвердил ТАСС министр-делегат в администрации президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Паскаль Бида Коягбеле. "Качество продукции российских компаний отвечает мировым стандартам. Поэтому нам интересны бизнес-проекты — в частности, возведение аэропорта, гидроэлектростанции, строительство школ, университета. Мы также были бы рады расширению сотрудничества в культурной сфере", — сказал собеседник агентства. Вместе с тем, по словам Озерова, повышенную заинтересованность в развитии отношений со странами Африки демонстрируют не только западноевропейские страны, США и КНР, но и Индия, Турция, а также государства Персидского залива, Япония, Республика Корея, Израиль и Бразилия. "Подобная активность крупнейших мировых держав неизбежно приводит к существенному ужесточению конкуренции фактически в каждой из перечисленных областей", — считает Озеров. "Мы готовы к цивилизованной конкуренции в торговой области, и у нас есть что предложить нашим африканским друзьям", — добавил собеседник агентства. Мирный атом, IT и гуманитарная сфера Одним из крупнейших проектов российской госкорпорации "Росатом" на Африканском континенте является строительство АЭС "Эд-Дабаа" в Египте. Однако это не единственное направление, интересное компании в регионе. В частности, Росатом развивает неэнергетическое взаимодействие в атомной сфере и предлагает разные варианты исследовательских, медицинских и радиационных объектов под ключ. Один из них — Центр ядерной науки и технологии (ЦЯНТ). "Росатом уже активно участвует в реализации проекта по строительству ЦЯНТ в Замбии. Центр включает исследовательский реактор, многоцелевой центр облучения, центр ядерной медицины и несколько лабораторий. Мы предполагаем, что ЦЯНТ станет современной платформой для проведения широкого спектра научных исследований и практического применения ядерных технологий", — сказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации. Кроме того, компания видит потенциал в подготовке кадров и реализует ряд стипендиальных и образовательных программ. Уже пять лет действует программа государственных стипендий для студентов, желающих осваивать атомные и инженерные специальности в ведущих российских вузах. Ежегодно по запросу Росатома для представителей африканских стран выделяются квоты. Подобного рода взаимодействие перспективно не только с точки зрения кадрового потенциала, полагает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "Если вы готовите у себя в стране значительное число студентов из африканских государств, вы формируете людей, которые знают, любят Россию и будут с ней активно взаимодействовать", — полагает эксперт. Также, по ее словам, на континенте быстро развиваются цифровые технологии, IT и сфера кибербезопасности. "Африканцы заинтересованы в российских информационных технологиях. В первую очередь, в аналоге наших госуслуг, программах по сбору налогов, облачных технологиях. Вызывает интерес все, что касается платежных систем онлайн", — говорит Абрамова. Сельское хозяйство и агротехнологии Особый интерес в Африке проявляют к проектам в сфере сельского хозяйства. В частности, страны наращивают собственное производство зерна, растет спрос на удобрения. Так, по данным президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), генерального директора компании "Фосагро" Андрея Гурьева, за последние пять лет объем потребления удобрений в странах Африки рос на 4–5% в год при среднемировых показателях 1,5–2%.