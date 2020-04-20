Африка оказалась не готова к пандемии. Главы стран континента лечатся только за границей

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе предпочитал лечиться в Сингапуре, где в итоге и умер. Глава Камеруна Поль Бийя ездит восстанавливать здоровье в Швейцарию. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в 2017 году в течение нескольких месяцев лечился от никому не известной болезни в Лондоне, а лидер Бенина Патрис Талон ездил оперироваться во Францию.

Африканские элиты — основные представители так называемого медицинского туризма. Из-за отсутствия современных клиник и больниц в большинстве стран континента многие из местных лидеров летают за рубеж даже на прием к дантисту. Покойные президенты Нигерии, Малави, Гвинеи-Бисау, Эфиопии и Замбии умирали не дома, но в заграничных больницах.

Лечение за рубежом — для Африки удовольствие не из дешевых. Как посчитали журналисты, за счет средств, которые, к примеру, Уганда ежегодно тратит на лечение высокопоставленных чиновников, в стране можно было построить десять больниц.

"Мы — единственный континент, чьи лидеры обращаются за медицинскими услугами в другие части света, за пределы нашей территории. Нам должно быть стыдно", — заявил несколько лет назад министр здравоохранения Южной Африки Аарон Мотсоаледи.

Но после того, как европейские и азиатские страны закрыли свои границы из-за пандемии коронавируса, большая часть богатых и влиятельных африканцев могут рассчитывать только на местное здравоохранение. Более 30 из 57 международных аэропортов Африки отменили или ограничили рейсы.

"Мы нацелены улучшить условия труда в больницах, потому что медицинский туризм — не обязательно следствие нехватки медицинского оборудования. К этому могут подталкивать такие факторы, как отсутствие благоприятной больничной среды и плохое отношение работников здравоохранения к больным", — говорил в прошлом году глава Минздрава Нигерии Олороруннимбе Мамора. Сам президент Мухаммаду Бухари подчеркивал, что его страна ежегодно теряет около $1 млрд из-за лечения граждан страны за рубежом.

Помощь, которой нет

"Ни один из лидеров больше не сможет спрятаться, — приводит CNN слова главы Медицинской ассоциации стран Содружества Осахона Энабулеле. Вся эта ситуация с должностными лицами в Африке, которые тратят деньги налогоплательщиков для поездок за границу при малейшем дискомфорте, — это та вещь, которая изменится с окончанием пандемии", — считает он, отмечая, что в нынешних условиях население будет гораздо жестче реагировать на расточительство властей.

В противовес этому заявлению можно вспомнить, что Африка далеко не в первый раз сталкивается со вспышками тяжелых эпидемий, таких как Эбола, ВИЧ или холера. Все эти болезни не заставили местных лидеров взяться за медицину всерьез. Расходы на здравоохранение в странах континента не превышают 5–6% от ВПП, что является примерно половиной от среднемирового показателя.