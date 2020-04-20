Африка оказалась не готова к пандемии. Главы стран континента лечатся только за границей

Пандемия коронавируса — вызов для африканских стран, власти которых долгое время отказывались вкладывать деньги в здравоохранение.
Медицинский туризм
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе предпочитал лечиться в Сингапуре, где в итоге и умер. Глава Камеруна Поль Бийя ездит восстанавливать здоровье в Швейцарию. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в 2017 году в течение нескольких месяцев лечился от никому не известной болезни в Лондоне, а лидер Бенина Патрис Талон ездил оперироваться во Францию.
Африканские элиты — основные представители так называемого медицинского туризма. Из-за отсутствия современных клиник и больниц в большинстве стран континента многие из местных лидеров летают за рубеж даже на прием к дантисту. Покойные президенты Нигерии, Малави, Гвинеи-Бисау, Эфиопии и Замбии умирали не дома, но в заграничных больницах.
Лечение за рубежом — для Африки удовольствие не из дешевых. Как посчитали журналисты, за счет средств, которые, к примеру, Уганда ежегодно тратит на лечение высокопоставленных чиновников, в стране можно было построить десять больниц.
"Мы — единственный континент, чьи лидеры обращаются за медицинскими услугами в другие части света, за пределы нашей территории. Нам должно быть стыдно", — заявил несколько лет назад министр здравоохранения Южной Африки Аарон Мотсоаледи.
Но после того, как европейские и азиатские страны закрыли свои границы из-за пандемии коронавируса, большая часть богатых и влиятельных африканцев могут рассчитывать только на местное здравоохранение. Более 30 из 57 международных аэропортов Африки отменили или ограничили рейсы.
"Мы нацелены улучшить условия труда в больницах, потому что медицинский туризм — не обязательно следствие нехватки медицинского оборудования. К этому могут подталкивать такие факторы, как отсутствие благоприятной больничной среды и плохое отношение работников здравоохранения к больным", — говорил в прошлом году глава Минздрава Нигерии Олороруннимбе Мамора. Сам президент Мухаммаду Бухари подчеркивал, что его страна ежегодно теряет около $1 млрд из-за лечения граждан страны за рубежом.
Помощь, которой нет
"Ни один из лидеров больше не сможет спрятаться, — приводит CNN слова главы Медицинской ассоциации стран Содружества Осахона Энабулеле. Вся эта ситуация с должностными лицами в Африке, которые тратят деньги налогоплательщиков для поездок за границу при малейшем дискомфорте, — это та вещь, которая изменится с окончанием пандемии", — считает он, отмечая, что в нынешних условиях население будет гораздо жестче реагировать на расточительство властей.
В противовес этому заявлению можно вспомнить, что Африка далеко не в первый раз сталкивается со вспышками тяжелых эпидемий, таких как Эбола, ВИЧ или холера. Все эти болезни не заставили местных лидеров взяться за медицину всерьез. Расходы на здравоохранение в странах континента не превышают 5–6% от ВПП, что является примерно половиной от среднемирового показателя.
Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году в Эфиопии было только три больничных койки на 10 тыс. человек. У Центральноафриканской Республики есть лишь три аппарата ИВЛ на всю страну с населением 4,6 млн.
В Зимбабве врачи сообщают, что вынуждены делать операции без перчаток и использовать пластиковые пакеты из-под хлеба для анализов мочи. Еще два года назад президент страны Эммерсон Мнангагва говорил, что государство тратит вдвое больше необходимого на восстановление разрушенного здравоохранения. По его словам, медицинский туризм "высасывает" из страны иностранную валюту. Однако два года спустя врачи и медсестры в Зимбабве выходят на акции протеста из-за отсутствия в больницах средств первой необходимости.
По мнению находящегося в Зимбабве политолога Алекса Русеро, даже в такой ситуации африканские лидеры найдут способ отправиться к иностранным докторам.
"Они настолько боятся смерти, что сделают все, что в их силах, пусть это частный самолет, летящий в частную зарубежную клинику", — приводит его слова новостной журнал U.S. News & World Report.
Так, в прошлом месяце вице-президент Зимбабве Константино Чивенга благополучно вернулся из Китая, где несколько недель проходил лечение от неназванной болезни.
Заболеть могут миллионы
Как говорится на сайте ВОЗ, коронавирус распространился по странам Африки буквально за считаные недели. Заражены несколько министров в Буркина-Фасо, а также главный помощник президента Нигерии. От осложнений на фоне вируса скончался бывший премьер-министр Сомали Нур Хасан Хусейн. Умер помощник лидера Конго. Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси называет режим самоизоляции "буквально вопросом жизни и смерти".
По состоянию на 16 апреля по всему континенту зарегистрировано более 17 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом в ВОЗ допускают, что общее количество заболевших по всей Африке может достичь 10 млн человек. Власти вводят карантинные меры, людей заставляют оставаться дома.
"Поскольку пандемия коронавируса усиливается, правительство Эфиопии решило объявить чрезвычайное положение в соответствии со статьей 93 Конституции", — заявил в своем обращении премьер-министр страны Абий Ахмед. Многие жители африканских стран работают на поденных работах, поэтому вряд ли смогут долгое время провести в изоляции. Эксперты прогнозируют, что африканцам придется выбирать между риском заразиться коронавирусом и риском умереть с голоду.
Кроме того, местные больницы не справляются с потоком пациентов. Персонал сталкивается с нехваткой оборудования и защитных средств. Врачи и медсестры вынуждены покупать их на свои деньги или шить самостоятельно. При этом каждый заболевший медработник рискует заразить не только других больных, но и своих коллег. Подобные инциденты происходят по всему миру. В случае Африки, где и без того наблюдается серьезная нехватка докторов, такая ситуация просто недопустима.
"Очевидно, что здравоохранение не является приоритетом для большинства африканских правительств, и они почти ничего не тратят на этот сектор. Каждый раз, когда они болеют или у их детей есть проблемы со здоровьем, они предпочитают выезжать за пределы своих стран", — заявил CNN популярный музыкант Боби Вайн из Уганды, который с 2017 года является членом парламента.
"Время очнуться"
"Африка должна очнуться, мой континент должен прийти в себя", — еще в марте призывал местных лидеров глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, который сам является гражданином Эфиопии.
Всемирная организация вносит основной вклад в борьбу с пандемией на континенте. В том числе снабжает страны тестами и средствами защиты. В самом начале вспышки заболевания только две африканские страны могли самостоятельно выявлять зараженных — ЮАР и Сенегал. Позже, после отправки тестов на континент, уже 47 стран получили такую возможность. Решение США прекратить финансирование ВОЗ серьезно отразится на африканских странах, которые напрямую зависят от зарубежной поддержки.
"Континенту необходимо $100 млрд, чтобы в срочном порядке предоставить всем странам бюджетно-финансовое пространство для исполнения потребностей населения в системе социальной защиты", — заявила Вера Сонгве, заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь Экономической комиссии для Африки. Премьер-министр Эфиопии и лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед призвал страны G20 предоставить Африке поддержку в размере $150 млрд. Тестами и средствами защиты странам континента помогает благотворительный фод Джека Ма.
Как заявили в Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний, в ближайшие три месяца специалистам потребуется порядка 15 млн тестов для проверки населения. Более 1 млн из них используют уже на текущей неделе. Это может серьезно отразиться на статистике заболеваемости. Эксперты считают, что Африка на несколько недель отстает от Европы и США, но динамика роста случаев выглядит угрожающе похожей.
На прошлой недели 88 африканских писателей, преподавателей и ученых обратились с открытым письмом к африканским лидерам, в котором призвали их принять незамедлительные меры для спасения жизней людей.
"Вирус показал нам, что африканская модель развития ведет в никуда. Это должно измениться, — говорится в обращении. — Речь идет о том, чтобы использовать этот кризис как возможность пересмотреть государственную политику, в частности, сделать все возможное, чтобы она работала на благо населения".
Дмитрий Беляев