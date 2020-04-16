Вирус недоверия. Почему ВОЗ упрекают в чрезмерной дружбе с Пекином

Если судить по сайту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), то основная задача ведомства — забота о лучшем и более здоровом будущем для людей во всем мире. Эта миссия как никогда актуальна во время глобальной пандемии, когда большинство стран мира находятся на карантине, а число зараженных перевалило за два миллиона. Но сегодня кроме борьбы с коронавирусом ВОЗ вынуждена сражаться и за свою репутацию. Онлайн-петиция с призывом отправить в отставку гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса набрала уже почти 1 млн подписей. ВОЗ критикуют за медлительность с вводом международного режима ЧС, за предоставление противоречивой информации о вирусе, а также за политизацию в работе. Многие эксперты и правительства отмечают, что агентство не дает странам никаких четких инструкций по сдерживанию вируса, а лишь хвалит или критикует уже принятые кем-то решения. Чаще всего ВОЗ обвиняют в желании угодить Китаю Тедрос Аданом Гебрейесус не раз благодарил КНР за "прозрачность" в отношении данных о распространении COVID-19, а также отмечал глубокое погружение Си Цзиньпина во все аспекты этого вопроса. Кроме того, он заявлял, что Китай "устанавливает новый стандарт для борьбы со вспышками", и отмечал эффективность карантина в Ухане.

На эту тему Главврач планеты. Доктор Тедрос остановил малярию, от него ждут победы над коронавирусом

Эти похвалы только раздражали США и другие страны, которые считают, что Пекин скрывает факты об истинных масштабах и причинах эпидемии. Госсекретарь Майкл Помпео в начале марта выступил с утверждением, что из-за этого США "оказались в положении отстающего" в том, что касается борьбы с распространением коронавируса в стране. Согласно источникам агентства Bloomberg, американская разведка представила Белому дому доклад, в котором утверждается, что "власти КНР умышленно опубликовали неполные данные о числе случаев заражения и смертях". Исходя из того, что с самого начала эпидемии ВОЗ пользовалась информацией китайских специалистов, теперь некоторые страны сомневаются в объективности этих данных. Так, заместитель премьер-министра Японии и министр финансов Таро Асо заявил в парламенте, что Всемирную организацию здравоохранения пора называть "Китайской организацией здравоохранения", сообщает NHK. Подозрения только укрепились после скандала, который произошел между ВОЗ и Тайванем. Согласно утверждениям властей этой страны, тайваньские специалисты еще в конце декабря 2019 года предупреждали ВОЗ, что новый китайский вирус очень заразный. Но в своем твите от 14 января организация сообщила, что китайские специалисты не обнаружили явных признаков передачи COVID-19 от человека к человеку. Отношения с Тайванем остаются сложной темой для организации И это также может быть связано с позицией Пекина, который считает остров неотъемлемой частью своей территории, а потому блокирует его вступление в ВОЗ.

На эту тему Угроза второй волны. Столкнется ли Азия с новой вспышкой коронавируса?

Несмотря на это, Тайвань — одна из немногих стран, которая наиболее успешно справляется с пандемией. По состоянию на 15 апреля в ней всего 395 заболевших. После первых сообщений о заражениях в Китае на острове немедленно начали проведение медицинского осмотра всех прибывающих из Уханя пассажиров. Кроме того, власти направили в город двух вирусологов для независимой оценки ситуации. На основании их доклада были приняты жесткие меры на национальном уровне задолго до того, как это сделали большинство других стран. "Благодаря своему опыту борьбы с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году Тайвань бдительно следил за информацией о новой вспышке", — говорится в отчете тайваньских медиков. В Тайбэе уверяют, что отослали свои исследования в ВОЗ по email, но в организации заявили, что не получали такой информации. Во время интервью старшего советника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлварда журналист Телерадиокомпании Гонконга спросила его, не стоило бы все-таки принять Тайвань в организацию. В ответ Эйлвард сказал, что не услышал вопрос, и предложил перейти к следующему, а после и вовсе прервал звонок.

' Inspector Ben/YouTube'

Еще в 2017 году, на следующий день после своего назначения на пост главы ВОЗ, Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил китайским государственным СМИ, что он и его агентство продолжат придерживаться принципа "единого Китая". Судя по всему, ВОЗ аккуратно выполняет это обещание. Как написала в 2017 году обозреватель The Washington Post Фрида Гитис, дипломаты КНР "неустанно работали за кулисами, чтобы помочь Тедросу Аданому Гебрейесусу победить кандидата [на пост главы ВОЗ] от Великобритании Дэвида Набарро". Эта статья также критиковала последующий шаг по назначению президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли. В результате США заморозили финансирование ВОЗ Объясняя это решение, президент Дональд Трамп назвал самой опасной ошибкой ВОЗ критику введенного США запрета на авиасообщение с КНР и другими странами. Речь идет о февральском заявлении Тедроса Аданома Гебрейесуса, указавшего на отсутствие "причин для принятия мер, которые излишне мешают международным путешествиям и торговле". "К счастью, я не прислушался к их рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней <...> Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми", — добавил Трамп.

На эту тему Останется ли Трамп у власти? Судьбу президента решат ближайшие недели эпидемии

Он также отметил, что "США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность" из-за ее неверных оценок и рекомендаций. Кроме того, американский Сенат проведет расследование роли Китая и ВОЗ в распространении коронавируса. Как сообщила газета Politico, Тедроса Аданома Гебрейесуса уже пригласили в Сенат для отчета о борьбе с коронавирусом. По мнению Трампа, действия ВОЗ способствовали "дезинформации" со стороны Китая о COVID-19. Хотя еще в начале февраля президент сам писал в Twitter, что Китай очень усердно работает над сдерживанием коронавируса, и благодарил Си Цзиньпина "от имени американского народа". Решение Трампа урезать финансирование ВОЗ в разгар пандемии раскритиковали многие страны и политические деятели, в том числе глава ООН Антониу Гутерриш. Газета The New York Times назвала действия американского президента попыткой переложить вину за кризис на кого-то еще. "В течение последних нескольких месяцев господин Трамп неоднократно обвинял СМИ, губернаторов, демократов из Конгресса и даже экс-президента Барака Обаму в том, что это именно они несут ответственность за переполненные американские больницы", — пишет издание. В последние годы ВОЗ и так испытывает дефицит бюджета Организация все больше полагается на добровольные взносы. Что касается обязательных выплат стран, то с 2014 года они увеличились всего на 3%. При этом добровольные взносы выросли на 18% — с $3,9 млрд в 2014–2015 годах до почти $4,7 млрд в 2018–2019 годах.

Зависимость от этих взносов делает ВОЗ уязвимой перед влиянием отдельных стран или организаций. Что касается выплат Китая, то с 2104 года они выросли на 52% и составили примерно $86 млн. Во многом это объясняется увеличением обязательных взносов Китая, которые связаны с экономическим развитием страны и численностью населения. Однако Китай также незначительно увеличил объем добровольных взносов — с $8,7 млн в 2014 году до примерно $10,2 млн в 2019 году. Но если сравнивать с США, чьи выплаты в 2018–2019 годах составили $893 млн, то затраты Китая кажутся скромными. При этом Пекин является вторым по величине вкладчиком в бюджет ООН. В перспективе Китай может стать гораздо более надежным партнером для организаций наподобие ВОЗ, которые зависят от финансовых взносов других государств. В Китае и ВОЗ отрицают обвинения Вашингтона Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала лживыми и аморальными заявления американских властей о том, что власти КНР предпринимали попытки скрыть реальные масштабы эпидемии и число жертв. По ее словам, в Ухане действительно произошла серьезная вспышка, и Китай уже приглашал специалистов ВОЗ посетить город, а также сотрудничает с другими странами в установлении причин происхождения коронавируса.

На эту тему "Помочь сможет только Китай". Коронавирус поставил под вопрос европейскую солидарность